Suji Chilla Pizza Recipe: मैदा नहीं, सूजी से बनाएं क्रिस्पी चीला पिज्जा, मिनटों में होगा तैयार

Suji Chilla Pizza Recipe: आपने सूजी से बना चीला तो कई बार खाया होगा लेकिन क्या कभी इसका पिज्जा खाया है. सूजी, दही और हल्के मसालों से बना यह पिज्जा खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान है. इसे आप बड़ी आसानी से घर पर सुबह के नाश्ते या शाम के स्नैक के तौर पर बना सकते हैं.

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इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और चीज डालकर इसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि घर पर सूजी से चीला पिज्जा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप सूजी

½ कप दही

½ चम्मच काली मिर्च या चाट मसाला

1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ

1 छोटी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटा टमाटर, बारीक कटा हुआ

2-3 चम्मच कॉर्न (ऑप्शनल)

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई (ऑप्शनल)

2-3 चम्मच ग्रेटेड चीज

स्वादानुसार नमक

स्वादानुसार ओरेगानो (ऑप्शनल)

1-2 चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार पानी

सूजी चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दही डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गुठलियां न रहें. घोल को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और चीला सॉफ्ट बनेगा. अब घोल में स्वादानुसार नमक और काली मिर्च या चाट मसाला डालकर मिक्स करें. अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. ध्यान रखें कि घोल स्मूद होना चाहिए न ज्यादा पतला हो और न बहुत गाढ़ा. इसके बाद एक नॉन-स्टिक पैन को गैस पर रखें और हल्का गर्म होने दें. पैन पर थोड़ा सा तेल लगाएं और एक कलछी घोल डालकर इसे गोल आकार में फैला दें. इसे धीमी से मध्यम आंच पर पकने दें. जब चीले का बेस थोड़ा सेट हो जाए तो ऊपर से बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न और हरी मिर्च डालें. इसके ऊपर ग्रेटेड चीज और थोड़ा सा ओरेगानो छिड़क दें. अब पैन को ढककर चीले को लगभग 5 से 7 मिनट तक कम गैस पर पकाएं. इससे सब्जियां हल्की नरम हो जाएंगी और चीज भी अच्छी तरह पिघल जाएगी. ध्यान रखें कि गैस ज्यादा तेज न हो, वरना चीला नीचे से जल सकता है. जब चीला अच्छी तरह पक जाए और नीचे से हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसे अपनी पसंद के आकार में काटकर हरी चटनी, टोमैटो सॉस या किसी डिप के साथ गरमा-गरम सर्व करें. यह सूजी चीला नाश्ते या शाम के हल्के स्नैक के लिए अच्छा ऑप्शन है. सब्जियों और चीज के साथ बनाया गया यह चीला स्वाद में भी अच्छा लगता है और इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं.

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