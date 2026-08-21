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प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर? वीडियो देख बोले लोग- 'बेबी बंप', जानिए सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को आज पैप्स ने मुंबई में जिम के बार स्पॉट किया गया. इस दौरान उनका लुक देखने के बाद यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं?

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प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर? (Photo: Instagram/instantbollywood)
प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर? (Photo: Instagram/instantbollywood)

बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो को देखने के बाद फैंस के बीच नई अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. वीडियो में करीना कपूर जिम के कपड़ों में अपनी कार की तरफ जाती दिख रही हैं और उनका 'बेबी बंप' साफ नजर आ रहा है.

इस क्लिप के सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी फैल गई है और फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि क्या एक्ट्रेस वाकई अपने तीसरे बच्चे का वेलकम करने जा रही हैं? हालांकि, करीना या उनके परिवार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

बढ़ाई फैंस की धड़कनें
जैसे ही पैपराजी पेजों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, कमेंट सेक्शन में सवालों की बाढ़ आ गई. फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे और हर कोई एक ही बात पूछता दिखा. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'क्या वह प्रेग्नेंट हैं?', तो वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'क्या फिर से प्रेग्नेंसी खबर है?' इसी बीच कुछ समझदार फैंस वीडियो की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते नजर आए.

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दरअसल करीना को जिम के बाहर स्पॉट किया गया. इस दैरान करीना के साथ मौजूद उनका बॉडीगॉर्ड छाते से उनके टमी को छिपाते दिख रहा है. कई यूजर्स का मानना है कि बेली फैट है. यहां एक्ट्रेस ने कोई खास बेल्ट पेट पर बांधा हुआ है.

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वीडियो के पीछे की सच्चाई
एक्ट्रेस के करीबी एक सूत्र ने कहा, 'करीना प्रेग्नेंट नहीं हैं. यह सच नहीं है. एक और सूत्र ने कहा, 'यह बस पास्ता, पिज़्ज़ा, छुट्टियों और खराब कैमरा एंगल का नतीजा है. करीना और सैफ हाल ही में अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत बीच हॉलिडे से लौटे हैं. परिवार 16 अगस्त को सैफ का 56वां जन्मदिन मनाने के लिए वहां गया था.

दो बेटों की मां हैं करीना
आपको बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान पहले से ही दो प्यारे बेटों के माता-पिता हैं. बड़े बेटे तैमूर का जन्म 2016 में हुआ था और छोटे बेटे जेह का जन्म 2021 में हुआ था. यह पहली बार नहीं है जब करीना को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं. इससे पहले साल 2022 में भी ठीक इसी तरह उनके तीसरे बच्चे की उम्मीद को लेकर अफवाहें उड़ी थीं, जिस पर काफी हंगामा मचा था.

'यह पिज्जा और वाइन का असर है'
साल 2022 में जब ऐसी ही प्रेग्नेंसी की खबरें तेज हुई थीं, तब करीना ने बेहद बेबाक और मजेदार अंदाज में इंस्टाग्राम पर इन अफवाहों पर विराम लगाया था. उन्होंने लिखा था, 'दोस्तों, यह बस पास्ता और वाइन का असर है... शांत हो जाइए... मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं. सैफ का कहना है कि वह देश की आबादी में पहले ही काफी योगदान दे चुके हैं... मजा लीजिए.' उनका यह बयान उस वक्त खूब वायरल हुआ था.

'क्या मैं कोई मशीन हूं?'- करीना
उसी दौरान 'एचटी सिटी' को दिए एक इंटरव्यू में करीना ने दिल खोलकर बात की थी. इंटरव्यू के दौरान जब करीना से पूछा गया कि क्या यह अजीब नहीं है कि किसी महिला का थोड़ा सा वजन बढ़ते ही लोग मान लेते हैं कि वह प्रेग्नेंट है? इस पर करीना ने पूरी सहमति जताई और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'आपका क्या मतलब है कि क्या वह प्रेग्नेंट है? क्या उसका एक और बच्चा होने वाला है? क्या मैं कोई मशीन हूं? यह फैसला तो कम से कम मुझ पर ही छोड़ दीजिए.'

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