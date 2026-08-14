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3 घंटे 14 मिनट तक थर्रा उठेंगे थिएटर्स, यश की 'टॉक्सिक' सेंसर से पास, मिला A सर्टिफिकेट

कन्नड़ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक आने वाली एक्शन-एंटरटेनर फिल्म है, इसका निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं. सेंसर बोर्ड की तरफ से इसे पास कर दिया गया है.

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टॉक्सिक को मिला A सर्टिफिकेट (Photo: x/@KvnProductions)
टॉक्सिक को मिला A सर्टिफिकेट (Photo: x/@KvnProductions)

साउथ सुपरस्टार यश की मच-अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में फिल्म को सेंसर बोर्ड से ऑफिशियल सर्टिफिकेश मिल चुका है, जिसके बाद इसके रनटाइम (अवधि) और फिल्म की कहानी से पर्दा उठ गया है.

आधिकारिक सेंसर सर्टिफिकेश के मुताबिक, यश की इस फिल्म को 'A' (एडल्ट) सर्टिफिकेट दिया गया है. फिल्म की कुल अवधि 194 मिनट यानी करीब 3 घंटे 14 मिनट तय की गई है. इतने लंबे रनटाइम और 'A' सर्टिफिकेट से साफ जाहिर होता है कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक बेहद डार्क, इंटेंस और एक्शन से भरपूर सिनेमाई अनुभव देखने को मिलने वाला है.

आखिर क्या है फिल्म की कहानी?
सर्टिफिकेशन रिपोर्ट के जरिए फिल्म के प्लॉट की भी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं. फिल्म की कहानी आजादी के बाद के गोवा की पृष्ठभूमि पर सेट की गई है, जहां चारों तरफ हिंसा, नफरत और ईर्ष्या का माहौल है. इस माहौल के बीच एक गैंगस्टर वफादारी, सही-गलत के पैमानों और खुद के सुधार (रिडेम्पशन) की जद्दोजहद से गुजरता है. यह फिल्म प्यार और अंधेरे के बीच अपने अस्तित्व और सुधार की जंग लड़ने वाले किरदारों की कहानी को बेहद गहराई से दिखाती है.

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ट्रेलर में दिखा 'राया' का सनकी अंदाज
हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर में यश का एक बेहद अलग और खूंखार रूप देखने को मिला है. फिल्म में यश 'राया' नाम के एक ऐसे बेकाबू और सनकी शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जिसे अपने किए के अंजाम की जरा भी परवाह नहीं है. सत्ता और राज करने की हवस में वह रास्ते में आने वाले हर इंसान का दिल तोड़ता है. हालांकि, उसके इर्द-गिर्द फैली नफरत और उसकी अपनी बेहिसाब ताकत आखिरकार तबाही लाती है, जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही बेटा 'टिकट' बन जाता है.

एक से बढ़कर एक कलाकारों की टोली
फिल्म में सिर्फ यश ही नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकारों की लंबी फौज देखने को मिल रही है. फीमेल लीड्स में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं. इसके अलावा अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर और अमित तिवारी जैसे मंझे हुए एक्टर्स भी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं.

मूल रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में बनाई गई यह फिल्म एक बड़े बजट का पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है. शानदार विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और मजबूत किरदारों से सजी इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर ने तैयार किया है, जबकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर जेजे पेरी और अनबारिव की जोड़ी ने कोरियोग्राफ किया है.

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कई बार बदली गई रिलीज डेट
'टॉक्सिक' की रिलीज डेट में मेकर्स को कुछ बदलाव करने पड़े हैं. शुरुआती प्लान के मुताबिक यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को थिएटर्स में आने वाली थी, लेकिन बाद में इसे टालकर 4 जून किया गया. इसके बाद दुनिया भर में बेहतर रिस्पॉन्स और सही रिलीज विंडो पाने के लिए मेकर्स ने एक बार फिर इसकी तारीख आगे बढ़ाई और आखिरकार अब यह 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

'रामायण' में दिखेगा यश रावण अवतार
'टॉक्सिक' के बाद यश जल्द ही नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही पौराणिक महागाथा 'रामायण' में नजर आएंगे. इस मेगा बजट फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर भी मुख्य भूमिका में हैं. दो भागों में बनाई जा रही यह फिल्म 2026 और 2027 की दिवाली के खास मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जिसे लेकर अभी से ही काफी बज बना हुआ है.

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