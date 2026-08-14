Budhaditya Rajyog 2026: 22 अगस्त को सूर्य-बुध की महा-युति! सिंह राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग, 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Budhaditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि व व्यापार के कारक बुध की युति को अत्यंत शुभ माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 अगस्त 2026 की शाम 7 बजकर 32 मिनट पर बुध ग्रह अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां भगवान सूर्य देव पहले से ही विराजमान हैं. ऐसे में सिंह राशि में सूर्य और बुध का यह दुर्लभ मेल शक्तिशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेगा.

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बुधादित्य राजयोग व्यक्ति को तीव्र बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता, करियर में अपार सफलता और अपार धन-दौलत प्रदान करता है. सिंह राशि में बन रहा यह राजयोग विशेष रूप से 3 भाग्यशाली राशियों के लिए स्वर्ण काल की शुरुआत साबित होने वाला है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग पंचम (विद्या, बुद्धि व संतान) भाव में बनेगा, जो तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के लिए यह समय वरदान समान है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और मनचाहा इंक्रीमेंट मिल सकता है. शेयर बाजार, सट्टा या गुप्त स्रोतों से आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.

सिंह राशि (Leo)

यह बुधादित्य राजयोग आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में बनने जा रहा है, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जो लोग सरकारी नौकरी, मीडिया या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या सफलता मिल सकती है. व्यापार में नए और लाभदायक सौदे फाइनल होंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं.

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की यह युति नवम (भाग्य) भाव में घटित होगी, जिससे सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी. अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं होंगी जो भविष्य में भारी मुनाफा देंगी. आय के नए स्रोत स्थापित होंगे. पिता और पैतृक संपत्ति से बड़ा आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

बुधादित्य राजयोग का पूर्ण लाभ पाने के उपाय

- प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ऊं सूर्याय नमः का जाप करें.

- बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें, इससे बुध देव प्रसन्न होंगे.

- बुधवार को हरी घास या पालक गाय को खिलाएं.

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