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डेटिंग ऐप, रात का वक्त और बेंगलुरु में पार्टी... लड़की को कार में धकेला, लात मारी, वायरल कपल की कहानी क्या है?

बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में डेटिंग ऐप के जरिए मिले एक युवक और युवती के बीच कथित विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है. कैब ड्राइवर का कहना है कि दोनों पार्टी के लिए बेंगलुरु आए थे और इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास से कैब बुक की थी. कैब में बैठने के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई. स्थिति बिगड़ने पर ड्राइवर ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया.

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कार में धक्का दिया, फिर मारी लात. (Photo: Screengrab)
कार में धक्का दिया, फिर मारी लात. (Photo: Screengrab)

पहले मुलाकात हुई. मुलाकात किसी दोस्त के जरिए नहीं हुई थी. न ही दोनों एक-दूसरे के पड़ोसी थे. दोनों की पहचान कथित तौर पर एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. इसके बाद दोनों पार्टी के लिए बेंगलुरु पहुंचे. फिर इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक कैब बुक की गई. कहानी यहां तक बिल्कुल सामान्य लगती है. लेकिन कैब में बैठने के कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मामला सड़क तक पहुंच गया.

कैब ड्राइवर के मुताबिक, युवक और युवती के बीच बहस शुरू हो गई. बहस बढ़ती गई. और फिर... दोनों कैब से बाहर निकल आए. मामला बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके का बताया जा रहा है. कैब ड्राइवर का कहना है कि युवक और युवती ने उसे बताया था कि दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. दोनों पार्टी के लिए बेंगलुरु आए थे. इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास दोनों ने कैब बुक की. लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

यह बहस किस बात को लेकर हुई? फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन ड्राइवर के मुताबिक, दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया. ड्राइवर के मुताबिक, बहस के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि युवक ने युवती को कार के अंदर धक्का दिया और उसके साथ मारपीट की. हालांकि, इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों का विस्तृत बयान सामने नहीं आया है.

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यह भी पढ़ें: 66 साल के बुजुर्ग ने गे-डेटिंग एप पर बनाए दोस्त… समलैंगिक संबंधों की चाह में आगरा पहुंचा, फिर बदल गई पूरी कहानी

इसके बाद दोनों कैब से बाहर निकल गए. लेकिन कैब से बाहर निकलने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. ड्राइवर के मुताबिक, युवक और युवती बीच सड़क पर भी कथित तौर पर झगड़ते रहे. इस दौरान दोनों के बीच एक-दूसरे के मोबाइल फोन छीनने की कोशिश भी हुई. यानी जिस बहस की शुरुआत कैब के अंदर हुई थी, वह अब सड़क पर पहुंच चुकी थी.

वहां मौके पर मौजूद लोग भी ये सब देख रहे थे. ड्राइवर को लगा कि मामला अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो उसने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया. ड्राइवर के मालिक को भी मामले की जानकारी दी गई. वह भी मौके पर पहुंच गए. अब इंतजार पुलिस के आने का था. लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवती वहां से एक ऑटो में बैठकर चली गई. कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक युवती वहां नहीं थी.

किस बात पर हुआ झगड़ा और मारपीट?

घटना दो रात पहले की बताई जा रही है. अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पूरी कहानी में कई सवाल हैं. युवक और युवती की मुलाकात आखिर कब हुई थी? दोनों बेंगलुरु किस पार्टी के लिए आए थे? कैब में बैठने के बाद दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहस कैब से निकलकर सड़क तक पहुंच गई? इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं हैं.

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लेकिन कैब ड्राइवर के मुताबिक, दोनों ने उसे बताया था कि उनकी मुलाकात डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. एक डेटिंग ऐप. बेंगलुरु में पार्टी का प्लान. इंदिरानगर के पास बुक की गई एक कैब. और फिर कैब के अंदर शुरू हुई बहस. जो कथित तौर पर बीच सड़क तक पहुंच गई. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे कैब में शुरू हुए विवाद की असली वजह क्या थी, यह सवाल फिलहाल बना हुआ है.

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