scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sabudana Aloo Chilla Recipe: साबूदाने की खिचड़ी छोड़ें, इस बार व्रत में बनाएं कुरकुरा साबूदाना-आलू चीला, रेसिपी है आसान

Sabudana Aloo Chilla Recipe: नवरात्रि के व्रत में अगर आप फलाहार में कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना-आलू का चीला बना सकते हैं. साबूदाना, उबले आलू, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बनने वाला यह चीला खाने में टेस्टी और बनाने में आसान है. इसे आप व्रत वाली चटनी, दही या मूंगफली की चटनी के साथ परोस सकते हैं.

Advertisement
X
नवरात्रि व्रत में बनाएं साबूदाना-आलू का चीला (Photo- ITG)
नवरात्रि व्रत में बनाएं साबूदाना-आलू का चीला (Photo- ITG)

Sabudana Aloo Chilla Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों में कई लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने के साथ व्रत भी रखते हैं. इस दौरान खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है और ऐसी चीजें खाई जाती हैं जो व्रत के नियमों के अनुसार हों. व्रत में फल, दूध, साबूदाने की खिचड़ी और कुट्टू की पूड़ी जैसी चीजें तो आपने कई बार खाई होंगी लेकिन आप इस बार कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना-आलू का चीला बना सकते हैं.

यह चीला बनाने में आसान है और इसे तैयार करने के लिए घर में आसानी से मिलने वाली कुछ चीजों की जरूरत होती है. साबूदाने के साथ उबले आलू, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा और कुछ मसाले मिलाकर इसे बनाया जाता है. इस चीले को आप व्रत वाली चटनी के साथ खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं साबूदाना-आलू का चीला कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

Lauki Kachori
फीकी सब्जी छोड़ें, घर पर बनाएं लौकी की खस्ता और कुरकुरी कचौड़ी
Hansraj Raghuwanshi Baby Girl
पापा बने सिंगर हंसराज, ब्राउन गाउन में पत्नी ने दिखाया बेबी बंप, Pics
Mandir Organization Tips
नवरात्र में पूजा घर नहीं दिखेगा बिखरा-बिखरा, ऐसे करें व्यवस्थित
घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम (Photo- ITG)
घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, रूखे और फटे होंठों को मिलेगा आराम
व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं 5 तरह के आटे (Photo- ITG)
कुट्टू से लेकर सिंगाड़े तक, व्रत के लिए घर पर बनाएं 5 तरह के आटे

1 कप साबूदाना

2 उबले हुए आलू

2 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा

सेंधा नमक स्वादानुसार

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

½ छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर

घी या तेल जरूरत के अनुसार

साबूदाना-आलू का चीला बनाएं कैसे?

  1. सबसे पहले साबूदाने को अच्छी तरह धो लें. अब इसे 6-8 घंटे या रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें. जब साबूदाना अच्छी तरह फूल जाए तो इसका सारा पानी निकाल दें. इसके बाद साबूदाने को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर मुलायम पीस लें.
  2. अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें और इसमें उबले हुए आलू मैश करके मिला दें. इसके बाद हरी मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया और कुट्टू या सिंघाड़े का आटा डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी मिला सकते हैं.
  3. अब तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा घी या तेल लगाएं. तैयार मिश्रण की एक करछी तवे पर डालें और गोल आकार में फैलाएं. चीले को मीडियम आंच पर पकने दें. जब एक तरफ से चीला सुनहरा हो जाए, तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ भी थोड़ा घी या तेल लगाकर अच्छी तरह सेंक लें. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें.
  4. गरमागरम साबूदाना-आलू का चीला तैयार है. इसे व्रत वाली हरी चटनी, दही या मूंगफली की चटनी के साथ परोस सकते हैं.

चीला बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • साबूदाने को अच्छी तरह भिगोएं, ताकि वह आसानी से पीस सके.
  • व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें.
  • चीले को मीडियम आंच पर पकाएं, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और बाहर से कुरकुरा बने.
  • बैटर ज्यादा पतला न रखें, वरना चीले को तवे पर फैलाने और पलटने में परेशानी हो सकती है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    100 मुकदमे, फॉर्च्यूनर तक की चोरी... गाजियाबाद में 50 हजार के इनामी बदमाश का एनकाउंटर |
    'पुतिन को फायदा पहुंचा रहा अमेरिका', रूसी ईंधन पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील से भड़के बोरिस जॉनसन |
    'हमारा काम सुरक्षा है, लव जिहाद नहीं', डांडिया में बॉयकॉट पर मुस्लिम बाउंसरों का छलका दर्द |
    'मुझे कोई दिलचस्पी नहीं ', सलमान के साथ पैचअप पर बोलीं Ex गर्लफ्रेंड सोमी अली |
    होर्मुज के बाद अब महासागर की बारी! ट्रंप बोले- 'ट्रंप ओशन' या 'ओशन ऑफ द अमेरिकाज' |
    नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना कब करें? जानें शुभ मुहूर्त |
    'ये तो बिल्कुल मेरी तरह खेलता है...', 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर फिदा हुए वीरेंद्र सहवाग, कहा- उम्र नहीं, प्रदर्शन देखो |
    नीम करोली बाबा बने शोभिनव ने कैप्टन स्मित मछार पर क्या कहा? हनुमान अंश से जुड़ा कनेक्शन |
    रतन टाटा से मुकेश अंबानी तक... इतने सफल कैसे बने? एक नया नजरिया देती है ये किताब |
    Homemade Ghee Lip Balm: मौसम बदलते ही फटने लगे हैं होंठ, घर पर घी से बनाएं नेचुरल लिप बाम, ड्राई और कटे-फटे होंठों से मिलेगा छुटकारा
    Advertisement