Rose Coconut Barfi Recipe: न खोया न चीनी, सावन में घर पर बनाकर खाएं गुलाब-नारियल की बर्फी, भूल जाएंगे काजू कतली!

Rose Coconut Barfi Recipe: खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स होने लगती है और ऐसे में लोग बाजार से खरीदकर मिठाई लाते हैं. मगर बाजार वाली मिठाइयों को हद से ज्यादा मीठा और कलर मिला होता है. ऐसे में आप घर पर आसानी से मिठाई बना सकते हैं, जो खाने में टेस्टी भी लगेगी और बनाने में भी आसान है. ऐसे में आप रोज कोकोनट बर्फी बना सकते हैं, अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर स्वादिष्ट और खूबसूरत मिठाई बनाना चाहते हैं तो यह आपके के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.

और पढ़ें

गुलाब की खुशबू और नारियल का स्वाद इसे त्योहारों, सावन, रक्षाबंधन, जन्मदिन या मेहमानों के लिए खास मिठाई बना देता है. इस आर्टिकल में हम आपको गुलाब और नारियल से बनाकर बर्फी बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार बनाने के बाद आप हर बार इसे ही बनाएंगे. इसका स्वाद और कलर नॉर्मल बर्फी से अलग होता है और इस वजह से बच्चों को भी यह बर्फी पसंद आती है और घर पर बनाने से आप भी टेंशन फ्री रहते हैं कि मिठाई में मिलावट होगी. घर पर बिना किसी मिलावट के आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप गुलाब-नारियल की बर्फी तैयार कर सकते हैं.

गुलाब-नारियल की बर्फी के लिए सामग्री

2 कप ताजा या सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल

1 कप कंडेंस्ड मिल्क

2 बड़े चम्मच रोज सिरप

1 छोटा चम्मच गुलाब जल

½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच घी

2 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ता और बादाम

सूखी गुलाब की पंखुड़ियां (गार्निश के लिए)

गुलाब-नारियल की बर्फी बनाने का सिंपल तरीका

Advertisement

सबसे पहले एक नॉन-स्टिक पैन में घी गर्म करें.इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 2 से 3 मिनट हल्का भून लें. अब कंडेंस्ड मिल्क डालकर लगातार चलाते हुए मिडियम फ्लेम पर पकाएं. जब मिक्सर गाढ़ा होने लगे, तब रोज सिरप, गुलाब जल और इलायची पाउडर मिलाएं. इनको करीब 5 से 7 मिनट तक पकाएं, जब तक मिक्सर पैन छोड़ने न लगे. एक घी लगी ट्रे या प्लेट में घोल फैलाकर बराबर कर दें. इसके ऊपर से पिस्ता, बादाम और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालकर हल्का दबाएं. फिर 30 से 60 मिनट ठंडा होने दें. पूरी तरह से सेट होने के बाद इसको आप किसी भी शेप में काट लें और सर्व करें.

प्रो टिप्स

गहरा गुलाबी रंग चाहिए तो 1 से 2 बूंद फूड कलर मिला सकते हैं.

ताजे नारियल से बर्फी ज्यादा मुलायम बनती है.

फ्रिज में एयरटाइट डिब्बे में 5 से 7 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं.

---- समाप्त ----