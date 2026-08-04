Rose Coconut Barfi Recipe: न खोया न चीनी, सावन में घर पर बनाकर खाएं गुलाब-नारियल की बर्फी, भूल जाएंगे काजू कतली!

Rose Coconut Barfi Recipe: खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स होने लगती है और ऐसे में लोग बाजार से खरीदकर मिठाई लाते हैं. मगर बाजार वाली मिठाइयों को हद से ज्यादा मीठा और कलर मिला होता है. ऐसे में आप घर पर आसानी से मिठाई बना सकते हैं, जो खाने में टेस्टी भी लगेगी और बनाने में भी आसान है. ऐसे में आप रोज कोकोनट बर्फी बना सकते हैं, अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर स्वादिष्ट और खूबसूरत मिठाई बनाना चाहते हैं तो यह आपके के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.
गुलाब की खुशबू और नारियल का स्वाद इसे त्योहारों, सावन, रक्षाबंधन, जन्मदिन या मेहमानों के लिए खास मिठाई बना देता है. इस आर्टिकल में हम आपको गुलाब और नारियल से बनाकर बर्फी बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार बनाने के बाद आप हर बार इसे ही बनाएंगे. इसका स्वाद और कलर नॉर्मल बर्फी से अलग होता है और इस वजह से बच्चों को भी यह बर्फी पसंद आती है और घर पर बनाने से आप भी टेंशन फ्री रहते हैं कि मिठाई में मिलावट होगी. घर पर बिना किसी मिलावट के आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप गुलाब-नारियल की बर्फी तैयार कर सकते हैं.
गुलाब-नारियल की बर्फी के लिए सामग्री
गुलाब-नारियल की बर्फी बनाने का सिंपल तरीका
प्रो टिप्स