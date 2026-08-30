Raw Papaya Cutlet Recipe: शाम के नाश्ते में कच्चे पपीते से बनाएं क्रिस्पी कटलेट, रेसिपी है बेहद आसान

Raw Papaya Cutlet Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो कच्चे पपीते से बने कटलेट ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए कच्चे पपीते को बेसन, प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसालों के साथ मिलाया जाता है. ये कटलेट बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम बनते हैं. इन्हें चाय के साथ हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व किया जा सकता है. इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं कच्चे पपीते से क्रिस्पी कटलेट बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 कप कच्चा पपीता
½ कप बेसन
½ कप बारीक कटा प्याज
2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
¼ कप बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर
⅓ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
¼ कप ब्रेड क्रम्ब्स
3 बड़े चम्मच तेल
स्वादानुसार नमक