Raw Papaya Cutlet Recipe: शाम के नाश्ते में कच्चे पपीते से बनाएं क्रिस्पी कटलेट, रेसिपी है बेहद आसान

Raw Papaya Cutlet Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो कच्चे पपीते से बने कटलेट ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए कच्चे पपीते को बेसन, प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसालों के साथ मिलाया जाता है. ये कटलेट बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम बनते हैं. इन्हें चाय के साथ हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व किया जा सकता है. इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं कच्चे पपीते से क्रिस्पी कटलेट बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 कप कच्चा पपीता

½ कप बेसन

½ कप बारीक कटा प्याज

2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

¼ कप बारीक कटा हरा धनिया

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

⅓ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

¼ कप ब्रेड क्रम्ब्स

3 बड़े चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

कच्चे पपीते से कटलेट कैसे बनाएं?

सबसे पहले कच्चे पपीते को छीलकर कद्दूकस कर लें. अब इसे हल्का निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल दें. एक बड़े बाउल में कद्दूकस किया हुआ पपीता, बेसन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया डालें. इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें ब्रेड क्रम्ब्स डालकर मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें. ध्यान रखें कि मिश्रण इतना गाढ़ा हो कि आसानी से कटलेट का आकार दिया जा सके. अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण से गोल या अंडाकार कटलेट बना लें. एक पैन में तेल गर्म करें और कटलेट को मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. तैयार कटलेट को टिश्यू पेपर पर निकाल लें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. अब आपके टेस्टी और हेल्दी गरमा-गरम कटलेट तैयार हैं. इन्हें हरी चटनी, टोमैटो सॉस या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं. ये शाम के नाश्ते के लिए एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है.

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