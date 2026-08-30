प्रॉपर्टी के नाम पर परिवार में पड़ी फूट, शाहरुख के को-स्टार चंद्रचूड़ सिंह ने दर्ज कराई FIR, हुआ बवाल

पैसा और जायदाद का खेल किसी परिवार के बीच कैसे फूट डाल सकता है, इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने मिला. बॉलीवुड के मशहूर हीरो रहे चंद्रचूड़ सिंह के परिवार में उनके दादा की पुश्तैनी जमीन को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित गांव जलालपुर में एक्टर के दादा की एक जमीन थी, जो अब सुर्खियों में आ गई है.

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चंद्रचूड़ सिंह का फैमिली मैटर

चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी बुआ गायत्री देवी, दो चचेरे भाइयों और चार अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दादा की वसीयत में फर्जीवाड़ा किया गया, ताकि उनके पिता को उनकी पुश्तैनी संपत्ति में मिलने वाले हक से वंचित किया जा सके. शुक्रवार को रोरावर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में एक्टर ने आरोप लगाया कि उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह के साइन वसीयत पर फर्जी तरीके से किए गए थे.

चंद्रचूड़ के दादा हरेंद्र पाल सिंह जलालपुर गांव के बड़े जमीन मालिक थे. एक्टर के मुताबिक, 1997 में जब उनके दादा की तबीयत बेहद खराब थी और वो वसीयत के दस्तावेजों पर साइन करने की हालत में नहीं थे, तब वसीयत पर उनकी साइन की नकल की गई. चंद्रचूड़ ने आरोप लगाया कि उनके चाचा गंगा सिंह और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने वसीयत पर उनके दादा के फर्जी साइन किए. ऐसा करके उनके पिता और दिवंगत कैप्टन बलदेव सिंह को उनकी विरासत में मिलने वाले अधिकार से वंचित कर दिया गया.

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परिवार पर लगाए कई आरोप

मीडिया से बातचीत में चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात भी की. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि जिस समय कथित तौर पर विवादित वसीयत तैयार की गई थी, उस वक्त वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे. उनकी शिकायत के मुताबिक, उस समय कैप्टन बलदेव सिंह अलीगढ़ में मौजूद नहीं थे. एक्टर ने ये भी बताया कि उनके दूसरे चाचा, पुनिया प्रताप सिंह की मौत ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह से पहले ही हो गई थी. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि विवादित वसीयत में शामिल कई संपत्तियां पिछले कुछ सालों में बेच दी गईं.

चंद्रचूड़ सिंह का दावा है कि कीमती संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा बाद में किसी और के नाम कर दिया गया या बेच दिया गया. एक्टर का कहना है कि पुलिस इस मामले में दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच में जुटी है. हालांकि चंद्रचूड़ की बुआ गंगा देवी इस मामले में पहले ही अपनी तरफ से सफाई दे चुकी थीं. उन्होंने एक्टर के आरोपों को झूठा बताया है. अब देखना है कि चंद्रचूड़ सिंह के विवाद में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा.

बात करें चंद्रचूड़ सिंह के वर्क फ्रंट की, तो उन्होंने आखिरी बार अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने हुमा कुरैशी संग एक फिल्म बयान की थी, जो पिछले साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी.

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