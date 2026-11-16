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ट्रेन में नहीं मिला टिकट, फ्लाइट हुई महंगी तो खरीद ली 26 लाख की कार... फिर छठ मनाने बिहार पहुंच गया शख्स

बेगूसराय के धनंजय कुमार ने छठ पर्व पर गांव पहुंचने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिलने और फ्लाइट का किराया महंगा होने पर 26 लाख रुपये की टाटा सफारी खरीद ली. वह पत्नी, दो बच्चों और दोस्त के साथ 4 नवंबर को बेंगलुरु से रवाना हुए और चार दिन में करीब 2,000 किलोमीटर का सफर तय कर 8 नवंबर को गांव पहुंच गए.

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धनंजय कुमार, जो टाटा सफारी कार खरीदकर छठ मनाने पहुंचे गांव. (Photo: Screengrabs)
धनंजय कुमार, जो टाटा सफारी कार खरीदकर छठ मनाने पहुंचे गांव. (Photo: Screengrabs)

लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिलने फ्लाइट का किराया महंगा होने पर एक युवक ने 26 लाख की कार खरीद ली और बेंगलुरु से बेगूसराय का सफर चार दिनों में तय कर छठ मनाने गांव पहुंच गया. इस दौरान युवक ने बेंगलुरु से बेगूसराय की दूरी तय करने के दौरान प्रयागराज में स्नान किया जगह-जगह होटल में ठहरा और पूरे यात्रा को इंजॉय करते हुए सफर तय किया. इस यात्रा का उसने वीडियो भी बनाया, जो चर्चा का विषय बन गया है.

दरअसल बेगूसराय के गढ़हारा गांव के धनंजय कुमार बेंगलुरु में रहते हैं. धनंजय कुमार को जब ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो 26 लाख रुपए की कार खरीद लिया और कार से पूरे परिवार के साथ गांव आ गए. बेंगलुरु से चलने से घर पहुंचने तक का उन्होंने ढेर सारा वीडियो और अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया, जो काफी चर्चा में है. धनंजय कुमार ने बताया कि 3 साल से छठ में घर नहीं आ रहे थे.

कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखने चले जाते थे तो कभी ट्रेन टिकट नहीं मिलने के कारण नहीं आ सके थे. इस बार हमने सोच लिया था कि हर हाल में  छठ पर्व में गांव जाएंगे. 2 महीना से हम ट्रेन में टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे, टिकट नहीं मिल पा रहा था. उस समय एयरलाइन का किराया 17500 था. हमको लगा कि जब जाने का समय होगा तब एयरलाइन का टिकट ले लेंगे. फिर चेक किए तो हवाई जहाज का बेंगलुरु से पटना का किराया 25 हजार हो गया‌. मेरे पास पहले एक छोटी गाड़ी थी, फिर सोचा कि एक गाड़ी लिया जाए.

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कई जगह घूमते हुए आए धनंजय कुमार
हमने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और लोगों से सलाह लिया कि आप सभी बताइए कि गांव कैसे जाया जाए‌. उस वीडियो को काफी संख्या में लोगों ने देखा और सलाह दिया कि गाड़ी बुक करो और चले जाओ. फिर हमने सोचा कि कभी न कभी गाड़ी लेनी है तो अभी ही क्यों नहीं ले लिया जाए. हम टाटा की एजेंसी में गए तो वहां वेटिंग काफी अधिक थी. हमने कहा कि छठ पर घर जाना है, इसलिए नई गाड़ी लेने आए हैं.

एजेंसी के लोगों ने काफी सहयोग किया और मेरे चलने से 10 दिन पहले ही 26 लाख में सफारी गाड़ी की डिलीवरी दे दिया.  गाड़ी चलाकर सर्विसिंग करवा लिया और 4 नवंबर को पत्नी ज्योति कुमारी, बेटा कुमार दश (8), ध्रुव (2) एवं दोस्त हिमांशु के साथ 4 नवंबर को चल दिए और 8 नवंबर को गांव पहुंच गए. करीब 13 हजार रुपए का डीजल लगा. होटल में रहने, खाने और घूमने का खर्चा सहित करीब 26 हजार खर्च हुआ. पहले दिन जब चले तो 210 किलोमीटर पर ब्रेक लिए. सोचे थे नागपुर जाकर रुकेंगे. लेकिन सड़क खराब रहने के कारण तो नागपुर से कुछ पहले अलिहाबाद में रुक गए.

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अगले दिन चले तो रीवा में रुके, वहां घूमे और होटल में रह गए. फिर अगले दिन निकले तो प्रयागराज संगम में स्नान किया, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किया और रात में वहीं रुक गए. अगले दिन वाराणसी से चले तो पटना होते हुए घर आ गए. रास्ते में कोई खास परेशानी नहीं हुई. कुछ जगह पर सड़क निर्माण चल रहा था तो परेशानी हुई‌. मध्य प्रदेश में मवेशी सड़क पर आ जाने के कारण सतर्क होकर चलना पड़ा, और कहीं कोई परेशानी नहीं हुई.

पत्नी, दोस्त और बच्चों के साथ खूब इंजॉय करते हुए पहुंचे‌
धनंजय कुमार ने बताया कि रास्ते में छोटे बेटे ध्रुव की तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, लेकिन पूरा इंजॉय हुआ. बच्चे परेशान हो जाते, इसके लिए गाड़ी में ही बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए सिस्टम बना दिए थे. लूडो रखे हुए थे, कुछ गेम्स रखे हुए थे. दोस्त गाड़ी चलाता था, तो हम पीछे बैठकर बच्चों के साथ खेलने लगते थे. गाड़ी में ही सोने की व्यवस्था कर दिए थे. 

कभी नहीं लगा कि हमने कार से जाने का गलत डिसीजन ले लिया, सबको बहुत अच्छा लगा. इधर से वापस जाने के लिए भी हमने लोगों से ही सजेशन मांगा तो लोगों का कहना है कि एक रूट देख चुके हैं. अब कोलकाता और जगन्नाथ पुरी देखते हुए जाइए. इसलिए कोलकाता और जगन्नाथ पुरी घूमते हुए बेंगलुरु जाएंगे. धनंजय ने अभी वापसी की तारीख निर्धारित नहीं किया है. क्योंकि 3 साल बाद वह गांव आए हैं. कुछ दिन छुट्टी बिताने के बाद ही वापस जाने का मन बनाया है.

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