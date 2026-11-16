50 हफ्तों से जनता को पाती लिख रहे हैें CM योगी, बोले- 25 करोड़ प्रदेश वासी मेरा परिवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 50 हफ्तों से प्रदेशवासियों के नाम 'योगी की पाती' लिख रहे हैं. इस पहल के जरिए वह जनता के साथ अपने विचार, भावनाएं और सरकार की प्राथमिकताएं साझा करते हैं. इस पहल के 50 सप्ताह पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पाती लिखी है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया है. उन्होंने कहा कि इसी परिवार के सुख-दुख, आशाओं, उपलब्धियों और संकल्पों से जुड़े रहने का एक आत्मीय माध्यम योगी की पाती है. सीएम योगी ने इसे एक पत्र लिखने की प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ संवाद का अवसर बताया है.

उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेश वासी मेरा परिवार हैं। इस परिवार के सुख-दु:ख, आशाओं, उपलब्धियों और संकल्पों से जुड़े रहने का एक आत्मीय माध्यम है 'योगी की पाती'। पिछले 50 से अधिक सप्ताह से हर पाती के माध्यम से मैं अपने प्रदेश वासियों के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करता आ रहा हूं। यह मेरे लिए केवल पत्र लिखना नहीं, बल्कि अपने परिवार से संवाद करने का अवसर है। आज इस आत्मीय यात्रा पर आधारित 'योगी की पाती' कॉफी टेबल बुक का विमोचन एवं प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन होगा। साथ ही, विश्व के सबसे बड़े एवं भारत के पहले डिजिटल जनगणना अभियान 'जनगणना-2027' के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्व-गणना (16 से 30 नवंबर, 2026) एवं घर-घर जनगणना (1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027) की प्रक्रिया का शुभारंभ भी करूंगा। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से जनगणना की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफल बनाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। आइए, जनभागीदारी और जनविश्वास की भावना को सशक्त करते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई गति प्रदान करें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 16, 2026

यहां से मिली थी सीएम योगी को पाती लिखने की प्रेरणी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जनता के नाम पाती लिखने की प्रेरणा उन्हें वनटांगिया गांव के दौरे के दौरान मिली थी. वहां कोल, गोंड, मुसहर, थारू और बुक्सा जैसे वंचित समुदायों की बदहाल स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखकर वह दुखी हुए थे. उन्होंने कहा कि शासन का काम सिर्फ योजनाएं बनाना और उपलब्धियां गिनाना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है.

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प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक परिवार है. परिवार में आदेश नहीं अपनत्व के साथ संवाद होता है.' उन्होंने कहा कि 'योगी की पाती' के जरिए प्रदेशवासियों के सुख-दुख साझा करने, आपसी विश्वास बढ़ाने और उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को जगह देने का प्रयास किया गया है.

सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विचार, अपेक्षाएं और सुझाव भी इस संवाद का हिस्सा बनाएं. उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के बीच विश्वास का सेतु मजबूत करना और समृद्धि में अग्रणी और संस्कारों में श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनाना उनका संकल्प है.

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