50 हफ्तों से जनता को पाती लिख रहे हैें CM योगी, बोले- 25 करोड़ प्रदेश वासी मेरा परिवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 50 हफ्तों से प्रदेशवासियों के नाम 'योगी की पाती' लिख रहे हैं. इस पहल के जरिए वह जनता के साथ अपने विचार, भावनाएं और सरकार की प्राथमिकताएं साझा करते हैं. इस पहल के 50 सप्ताह पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पाती लिखी है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया है. उन्होंने कहा कि इसी परिवार के सुख-दुख, आशाओं, उपलब्धियों और संकल्पों से जुड़े रहने का एक आत्मीय माध्यम योगी की पाती है. सीएम योगी ने इसे एक पत्र लिखने की प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ संवाद का अवसर बताया है.
यहां से मिली थी सीएम योगी को पाती लिखने की प्रेरणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जनता के नाम पाती लिखने की प्रेरणा उन्हें वनटांगिया गांव के दौरे के दौरान मिली थी. वहां कोल, गोंड, मुसहर, थारू और बुक्सा जैसे वंचित समुदायों की बदहाल स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखकर वह दुखी हुए थे. उन्होंने कहा कि शासन का काम सिर्फ योजनाएं बनाना और उपलब्धियां गिनाना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है.
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प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक परिवार है. परिवार में आदेश नहीं अपनत्व के साथ संवाद होता है.' उन्होंने कहा कि 'योगी की पाती' के जरिए प्रदेशवासियों के सुख-दुख साझा करने, आपसी विश्वास बढ़ाने और उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को जगह देने का प्रयास किया गया है.
सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने विचार, अपेक्षाएं और सुझाव भी इस संवाद का हिस्सा बनाएं. उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के बीच विश्वास का सेतु मजबूत करना और समृद्धि में अग्रणी और संस्कारों में श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनाना उनका संकल्प है.