सितंबर में गई नौकरी, अक्टूबर में मिल गया नया ऑफर! शख्स ने बता दी सफलता की नई ट्रिक  

नौकरी छूटने के बाद अक्सर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है अब वह आगे क्या करेंगे या उन्हें अगला मौका कब मिलेगा? न जाने कितने रिज्यूमे भेजने होंगे, कितने इंटरव्यू देने पड़ेंगे और नई नौकरी मिलने में कितना समय लगेगा? लेकिन इस बीच कनाडा के रहने वाले एक प्रोफेशनल की कहानी सामने आई है, जिसने सितंबर में छंटनी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी लेकिन अक्तूबर में उन्हें नई नौकरी मिल गई. पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने नौकरी के लिए सैकड़ों जगह पर आवेदन नहीं किया बल्कि केवल 12 कंपनियों में अप्लाई किया.

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शख्स ने रेडिट पर पोस्ट कर बताया कि सितंबर में वह छंटनी का हिस्सा बना था. इसके बाद उसने अक्टूबर में नई नौकरी तलाशने की प्रक्रिया शुरू की और करीब साढ़े तीन हफ्ते में उसने नई नौकरी के लिए ऑफर मिल गया. उसने अपनी पोस्ट में लोगों को यह भी बताया कि उसे यह जॉब पाने के लिए किन तरीकों ने उसकी मदद की.

12 जगह आवेदन किया, 3 इंटरव्यू कॉल आए

शख्स ने आगे बताया कि उसने केवल 12 कंपनियों में आवेदन किया था. बता दें कि यह शख्स कनाडा में SaaS यानी सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट से जुड़ी भूमिका में काम करता था. उसके पास प्रोडक्ट के क्षेत्र में 7 साल और कुल मिलाकर 10 साल का अनुभव था. उसने बताया कि नौकरी की तलाश के दौरान उसने कुल 12 जगह आवेदन किया. इनमें से उसे 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और आखिरकार एक कंपनी से ऑफर मिला, जिसे उसने स्वीकार कर लिया.

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उसके मुताबिक, पहली एप्लीकेशन भेजने से लेकर ऑफर साइन करने तक करीब साढ़े तीन हफ्ते लगे, पोस्ट में उसने अपनी कुल सैलरी या कंपेंसेशन करीब 1.80 लाख कनाडाई डॉलर बताया है. यह आंकड़ा कनाडाई डॉलर में है और इसे भारतीय रुपये में सीधे मासिक सैलरी नहीं समझना चाहिए.

पर कैसे मिली 3 हफ्ते में नौकरी?

लेकिन लोगों के बीच जो सवाल सबसे ज्यादा खड़ा हो रहा है वह ये है कि आखिर 3 हफ्ते में शख्स को कैसे नौकरी मिल गई. इसे लेकर भी शख्स ने पोस्ट में बताया कि नौकरी तलाशने में एक साधारण पोर्टफोलियो ने उसकी बहुत मदद की है. उसने अपने काम के 1 से 3 सबसे अहम प्रोजेक्ट चुने और उन्हें एक पोर्टफोलियो में शामिल किया. इसमें उसने यह दिखाने की कोशिश की कि किसी समस्या को समझने, रणनीति बनाने और उसका असर दिखाने में उसकी क्या भूमिका रही है.

उसने बताया कि AI की मदद से पोर्टफोलियो तैयार करना आसान हो गया था और उसने इसे GitHub Pages पर होस्ट किया. उसका मानना था कि हर रिक्रूटर पूरा पोर्टफोलियो नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर उम्मीदवार पर विचार कर रहा है, तो यह उसे बाकी आवेदकों से अलग दिखा सकता है. उसने रिज्यूमे में संबंधित प्रोजेक्ट के साथ पोर्टफोलियो के उसी हिस्से का लिंक जोड़ने की सलाह भी दी.

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AI से रिज्यूमे और इंटरव्यू की तैयारी में ली मदद

उसने बताया कि नौकरी की तलाश के दौरान उसने ChatGPT और Grok जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया. इनकी मदद से उसने जॉब फिल्टर कीं, हर रोल के हिसाब से आवेदन तैयार किया और इंटरव्यू की तैयारी की. इसके लिए उसने अपनी स्किल्स, पुराने रिज्यूमे, काम के अनुभव और लिखने के तरीके से जुड़ी जानकारी एक जगह रखी. साथ ही उसने एक अलग डॉक्यूमेंट भी बनाया, जिसमें हर आवेदन, इंटरव्यू और रिजेक्शन के बाद मिली सीख को दर्ज किया. इससे उसे अगली बार आवेदन और बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिली. हालांकि, उसने यह भी कहा कि AI के तैयार किए गए कंटेंट को खुद जांचना जरूरी है. बिना समीक्षा किए उसके सुझावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

ज्यादा जगह आवेदन करने के बजाय सही नौकरियां चुनीं

इस शख्स ने अपनी पोस्ट में बताया कि उसने हर उपलब्ध नौकरी के लिए अपना आवेदन नहीं किया बल्कि उन्होंने कुछ ही पदों को चुना, जिनके लिए उसका अनुभव और स्किल्स सबसे ज्यादा उपयुक्त थे. उसने सिर्फ 12 आवेदन किए, लेकिन हर आवेदन को संबंधित नौकरी के हिसाब से तैयार किया. उसने यह भी बताया कि इस बार उसे मिले तीनों इंटरव्यू कॉल सीधे कोल्ड एप्लीकेशन से आए थे. यानी उसने उन कंपनियों में आवेदन किया था, जहां उसका पहले से कोई संपर्क या रेफरल नहीं था. वहीं दूसरी तरफ जिन तीन नौकरियों के लिए उसे रेफरल मिला था, उनमें से किसी में भी उसे पहले राउंड के इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया.

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क्या हर नौकरी तलाशने वाले के लिए काम करेगा यह तरीका?

इस प्रोफेशनल ने खुद यह बात साफ कर दी है कि उसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा परिणाम देने की गारंटी नहीं है. नौकरी मिलने में अनुभव, इंडस्ट्री, पद, स्किल्स और भर्ती की स्थिति जैसे कई कारक मायने रखते हैं. इसलिए केवल आवेदन करना ही सफलता की गारंटी नहीं हो सकती है. हालांकि, उसकी कहानी से यह समझ आता है कि नौकरी तलाशते समय आवेदन की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता, अपने काम का पोर्टफोलियो और हर इंटरव्यू से मिली सीख पर ध्यान देना भी उपयोगी हो सकता है.

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