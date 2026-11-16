पाकिस्तान ने समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट को किया 'कॉपी', पहले भी कर चुके हैं नकल, इस बार होंगे कामयाब?

भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सरहदें बंटी हों, लेकिन मनोरंजन की दुनिया में एक-दूसरे के कंटेंट से प्रेरणा लेने का सिलसिला पुराना है. हालांकि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और टीवी शोज की नकल के कई ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं, जिन्हें देखकर यही सवाल उठता है कि आखिर अपना ओरिजिनल आइडिया लाने में इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि अब इसमें कॉमेडियन समय रैना के चर्चित शो इंडियाज गॉट लेटेंट का नाम भी जुड़ गया है.

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समय रैना का 'इंडियाज गॉट लेटेंट' अपने अनोखे कॉन्सेप्ट, बेबाक कॉमेडी और कंटेस्टेंट्स के अजीबोगरीब टैलेंट की वजह से काफी चर्चा में रहा था. शो में कंटेस्टेंट्स को जज करने के साथ-साथ रोस्ट और तीखे मजाक का भी खूब तड़का लगाया जाता था. अब इसी फॉर्मेट से मिलता-जुलता पाकिस्तानी शो सामने आया है, जिसका नाम 'पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट' है. यानी शो का नाम और अंदाज देखकर लगता है कि पड़ोसी मुल्क को भी समय रैना के एक्सपेरिमेंट में कुछ खास बात नजर आ गई.

साराभाई वर्सेज साराभाई की भी कर चुके हैं नकल

पाकिस्तान में इस तरह की नकल का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी वहां भारतीय फिल्मों और टीवी शोज की कहानियों को उठाकर नए नाम से पेश करने के आरोप लगते रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम 'साराभाई वर्सेज साराभाई' का है. इस मशहूर इंडियन सिट कॉम शो से मिलता-जुलता पाकिस्तानी शो चना जोर गरम बनाया गया था.

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इसमें भी एक अमीर सास और मिडिल क्लास बहू के बीच की नोकझोंक दिखाई गई थी. शो में रोशेष जैसा किरदार भी नजर आया था, जो शेर-ओ-शायरी करता था. भारतीय शो के मेकर्स और कलाकारों ने इस अनऑफिशियल कॉपी पर नाराजगी भी जताई थी.

सनी देओल की 'दामिनी' तक की कहानी उठाई

सिर्फ कॉमेडी शो ही नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा की कहानी भी श्रीदेवी की फिल्म जुदाई से मिलती-जुलती बताई गई. फिल्म में एक महिला पैसों के लालच में अपने पति को एक अमीर महिला के हाथों बेच देती है. पाकिस्तानी ड्रामे में भी कुछ इसी तरह की कहानी देखने को मिली थी.

वहीं, महेश भट्ट की 1982 में आई फिल्म अर्थ से प्रेरित होकर पाकिस्तानी फिल्म अर्थ: द डेस्टिनेशन बनाई गई. इसके डायरेक्टर शान शाहिद ने महेश भट्ट को इसका क्रेडिट दिया था और फिल्म को आधिकारिक रीमेक के तौर पर पेश किया था.

इसके अलावा आमिर खान और मनीषा कोइराला की फिल्म अकेले हम अकेले तुम से मिलती-जुलती कहानी पाकिस्तानी ड्रामा कोई नहीं अपना भी देखने को मिली. वहीं सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्म दामिनी से पाकिस्तानी ड्रामा चीख की कहानी में समानताएं बताई गईं. दोनों में एक महिला अपने करीबी के साथ हुए अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और ताकतवर परिवारों के विरोध का सामना करती है.

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अब समय रैना के शो पर भी नजर

पाकिस्तान्स गॉट लेटेंट' के नए सीजन का ऐलान किया गया है. इसमें शरहबिल सिद्दीकी और उस्मान मजहर जैसे कॉमेडियन और एंटरटेनर्स नजर आने वाले हैं. इसके पैनल में मुज्जमिल मेसिया और मैथिरा के नाम भी शामिल हैं. इसमें शकील और राउफ लाला जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे, जो राखी सावंत संग एक प्रोमो वीडियो बनाते नजर आए.

दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तानी दर्शक भी इस शो की तुलना समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसकी ओरिजिनैलिटी पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने तो मेकर्स को सलाह देते हुए लिखा कि कुछ तो अपना लेकर आओ भाई.

पहले भी समय के शो की कॉपी हुई

हालांकि, समय के शो की नकल का मामला इससे पहले भी सामने आ चुका है. साल 2024 में टैलेंट गॉट पाकिस्तान नाम का एक शो चर्चा में आया था. इसका फॉर्मेट भी इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा बताया गया था. शो का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने आयोजकों की जमकर खिंचाई की थी.

दरअसल, कंटेस्टेंट ने शो में मिलने वाली प्राइज मनी के बारे में सवाल किया. जब उसे पता चला कि जीतने पर कोई इनामी रकम नहीं मिलेगी, तो उसने जजों से कह दिया कि समय को कॉपी कर रहे हो तो प्राइज मनी भी कॉपी कर लेते ना. इस पर जज ने जवाब दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी देख. इस जवाब ने सोशल मीडिया पर और भी मजे लेने का मौका दे दिया था.

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अब नए सीजन के ऐलान के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब हर बार भारतीय शोज और फिल्मों से मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के मेकर्स अपने दर्शकों के लिए कोई नया और ओरिजिनल आइडिया क्यों नहीं लेकर आते? आखिर हर बार नाम और पैनल बदल देने से कोई शो नया तो नहीं हो जाता.

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