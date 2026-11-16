महकदीप, देवेंद्र और ISI की चाल... राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में अब तक क्या खुलासे हुए?

राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में मुख्य आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है. जांचकर्ताओं को शक है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने महकदीप को प्यार में झांसे में फंसाकर इस साजिश को अंजाम दिलवाया. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां ISI के उस नए तरीके की जांच कर रही है जिसके जरिए महिलाओं को अपने नेटवर्क में भर्ती किया जा रहा है.

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आरोपी महकदीप कौर को पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले देवेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई राजस्थान ATS, श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से की. जांचकर्ताओं के मुताबिक, देवेंद्र इस पूरी साजिश में महकदीप के साथ था और उसने ब्लास्ट की घटना को अंजाम देने में उसकी मदद की.

पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थी महकदीप

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान महकदीप ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह पाकिस्तान में बैठे दो लोगों के संपर्क में थी. वह पाकिस्तान में बैठे 'शाह' और 'चाचा' के संपर्क में थी. पुलिस के मुताबिक, 'शाह' और 'चाचा' कोड नेम है, ये ISI के एजेंट हैं. जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं हैंडलर्स ने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की साजिश में शामिल किया.

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महकदीप अपने पति से अलग रहती है. फिलहाल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत जेल में बंद है.

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ISI की मोडस ऑपरेंडी

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स अब ऐसी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं जो सामाजिक रूप से अकेली हैं या भावनात्मक रूप से कमजोर हैं. वे महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनके जरिए अपने काम को अंजाम देते हैं. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या श्रीगंगानगर का मामला किसी बड़े नेटवर्क की साजिश का हिस्सा है.

इससे पहले राजस्थान के गंगापुर सिटी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. ATS ने बबीता नाम की महिला को गिरफ्तार किया था. जांचकर्ताओं के मुताबिक उस महिला को भी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने प्यार के जाल में फंसाया था.

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