Moringa Millet Khichdi Recipe: सर्दियों में गरमागरम और टेस्टी खिचड़ी खाने का अलग ही मजा होता है. अगर आप इस मौसम में कुछ हल्का, टेस्टी और पौष्टिक खाना चाहते हैं तो मोरिंगा मिलेट खिचड़ी ट्राई कर सकते हैं. इसे कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट), मूंग दाल, मौसमी सब्जियों और सहजन की पत्तियों से तैयार किया जाता है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि खिचड़ी पसंद न करने वाले लोग भी इसे बार-बार खाना पसंद करेंगे. खास बात यह है कि इसे बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इसे लंच या डिनर में गरमागरम सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं मोरिंगा मिलेट खिचड़ी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे घर पर कैसे तैयार किया जा सकता है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 लोगों के लिए

80 ग्राम कंगनी (फॉक्सटेल मिलेट) – 1/2 कप

50 ग्राम पीली मूंग दाल – 1/4 कप

1 कप सहजन की पत्तियां (कटी हुई)

1 कप मिक्स सब्जियां (गाजर, बीन्स, मटर और लौकी)

1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1/4 छोटी चम्मच हल्दी

1/2 छोटी चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

स्वादानुसार नमक

1 छोटी चम्मच घी

2 बड़े चम्मच हरा धनिया (कटा हुआ)

2.5 कप पानी

मोरिंगा मिलेट खिचड़ी कैसे बनाएंगे?

मोरिंगा मिलेट खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कंगनी मिलेट और मूंग दाल को पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद दोनों को अलग रख दें. अब प्रेशर कुकर में घी गर्म करें. इसमें जीरा और हींग डालकर चटकने दें. इसके बाद अदरक डालकर हल्का भूनें. इसके बाद इसमें कटी हुई गाजर, बीन्स, मटर और लौकी डालें. सब्जियों को लगभग 2 मिनट तक हल्का भून लें. अब कुकर में कंगनी मिलेट, मूंग दाल, सहजन की पत्तियां, हल्दी और नमक डालें. इसमें 2.5 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 2 से 3 सीटी आने तक खिचड़ी पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. इसके बाद कुकर खोलकर खिचड़ी को हल्के हाथ से मिलाएं. ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करें. बस तैयार है गरमागरम मोरिंगा मिलेट खिचड़ी. इसे आप दही, अचार या पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं. सर्दियों में लंच या डिनर के लिए यह एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है.

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