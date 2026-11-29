अक्सर सोशल मीडिया पर दिखने वाले फ्री ऑफर और मुफ्त मनोरंजन के लालच में लोग अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं. लेकिन अहमदाबाद में एक परिवार को ऐसा करना भारी पड़ गया. यहां इंस्टाग्राम पर फ्री मूवी देखने के लिए डाउनलोड की गई एक APK फाइल ने महिला के बैंक खाते पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया. पहले मोबाइल हैंग हुआ और फिर जब बैंक बैलेंस चेक किया गया तो खाते से 9.97 लाख रुपये गायब थे.

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मामला अहमदाबाद के वटवा इलाके का है. यहां रहने वाली 40 वर्षीय महिला घरेलू काम करती हैं. उनके दो बेटे हैं. महिला का 17 वर्षीय बड़ा बेटा मां के मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम चलाता था. कुछ समय पहले वह इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था. इसी दौरान उसे एक रील में फ्री मूवी देखने के लिए 'vibedeck' नाम का लिंक दिखाई दिया.

बेटे ने बिना ज्यादा सोचे उस लिंक पर क्लिक कर दिया. इसके बाद मोबाइल में 'vibedeck' नाम की APK फाइल डाउनलोड हो गई. फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैंग होने लगा. कुछ देर बाद मोबाइल अपने आप अपडेट होने लगा. बेटे ने इस बारे में मां को बताया तो महिला ने फोन की जांच की और उसे रिपेयरिंग के लिए दे दिया.

फोन ठीक कराया तो बैंक खाते से गायब मिले लाखों रुपये

फोन रिपेयर होने के बाद महिला उसे घर ले आईं. इसके बाद उन्होंने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया तो उनके होश उड़ गए. खाते में महज 3.47 लाख रुपये ही बचे थे. जबकि महिला के बैंक खाते में पहले करीब 13 लाख रुपये जमा थे.

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महिला ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाकर जांच की तो पता चला कि अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उनके खाते से कुल 9.97 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके थे. किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह रकम निकाल ली थी.

इसके बाद महिला ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर आने वाले अनजान लिंक और APK फाइल डाउनलोड करने के खतरे को उजागर किया है. फ्री मूवी या किसी दूसरे ऑफर के नाम पर आने वाली अनजान फाइल को डाउनलोड करने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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