हैदराबाद के बोम्माली अभिराम 20 साल के हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए BTech क्लास, सिक्योरिटी गार्ड की नाइट शिफ्ट और रैपिडो राइड्स के बीच तालमेल बिठा रहे हैं. केवल चार से पांच घंटे की नींद के साथ उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने और यह साबित करने का पक्का इरादा कर लिया है कि कोई भी ईमानदारी से किया गया काम किसी से भी छोटा नहीं है.

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20 साल के बोम्माली अभिराम कहते हैं कि अगर आप घर पर बेकार बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह शर्म की बात होनी चाहिए. अपने परिवार का गुजारा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने या कोई और नौकरी करने में शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं है.

परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए बोम्माली अभिराम हर महीने 13 हजार रुपये कमाते हैं. इतना ही नहीं पेट्रोल का खर्च निकालने के लिए वह रैपिडो भी चलाते हैं. केवल 4-5 घंटे की नींद लेकर पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिराम की कहानी बताती है कि मुश्किल हालात भी किसी के सपनों को रोक नहीं सकते.

इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रॉच में कर रहे हैं पढ़ाई?

बता दें कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (CSE-AIML) में स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कर रहे हैं. अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद, उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया है. उन्होंने अपनी क्लास 12 की परीक्षा में 97.9 परसेंट नंबर हासिल किए और क्लास 10 में भी टॉप परफॉर्मर में से एक थे. इंस्टाग्राम पर BTech सिक्योरिटी वाला के नाम से मशहूर अभिराम एक साल से ज्यादा समय से कॉलेज और सिक्योरिटी ड्यूटी में बैलेंस बना रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों के बीच केवल चार से पांच घंटे की नींद ही ले पाते हैं.

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आर्किटेक्चर से AI तक- उन्होंने इंजीनियरिंग को कैसे चुना

अभिराम की इंजीनियरिंग में दिलचस्पी उनके स्कूल के दिनों से है. उन्होंने शुरू में आर्किटेक्चर के बारे में सोचा और JEE-BArch एंट्रेंस एग्जाम दिया. हालांकि उन्हें सीट मिल गई लेकिन कोर्स करने का ज्यादा खर्च होने की वजह से उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ा.

आखिरकार उन्होंने हैदराबाद के केजी रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (CSE-AIML) में स्पेशलाइजेशन के साथ BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. मूल रूप से आंध्र प्रदेश के संथाबोम्मली गांव के रहने वाले अभिराम अपने माता-पिता और दो बहनों के साथ हैदराबाद में किराए के मकान में रहते हैं.

उनके पिता 45 साल के बोम्माली त्रिनाथ राव भी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं जबकि उनकी मां लगभग दो दशकों से घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही हैं. सालों की कड़ी मेहनत से उन्होंने परिवार के घरेलू खर्चों और अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत में मदद की है. अपने काम में शारीरिक रूप से मेहनत लगने के बावजूद, वह परिवार के भविष्य को सहारा देने के लिए काम करती रहती हैं.

कितनी होती है कमाई?

बोम्माली अभिराम की कुल महीने की इनकम करीब 40 हजार रुपये है. इसमें वह कॉलेज की फीस, रोज के खर्चे और लोन मैनेज करना होता है. इसे लेकर अभिराम ने कहा कि मेरा सफर तब शुरू हुआ जब मैं 18 साल का हुआ. उससे पहले, मेरे पिता पूरे परिवार का ध्यान रखते थे लेकिन जब मैंने BTech में एडमिशन लिया और मेरी बड़ी बहन ने फिजियोथेरेपी करना शुरू किया, तो मेरे माता-पिता पर पैसे का बोझ बढ़ गया. मुझे लगा कि मुझे आगे आकर मदद करनी चाहिए.

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सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनका सफर अचानक शुरू हुआ जब उनके पिता को उस जगह पर नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत थी जहां वे काम करते थे. अभिराम ने आगे बढ़कर पैसे का बोझ कम करने के लिए यह नौकरी कर ली. आज वह हर महीने लगभग 13,000 रुपये कमाते हैं, जो उनके पिता की महीने की सैलरी के बराबर है.

मिलती है सरकारी मदद

सरकारी मदद से उनकी पढ़ाई का कुछ खर्च पूरा होता है, उनकी सालाना कॉलेज फीस करीब Rs 1.10 लाख है, जिसमें से सरकार करीब Rs 38,000 देती है और बाकी पैसे का इंतजाम उन्हें खुद करना होता है. पैसे कम होने की वजह से उनके माता-पिता को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोकल लेंडर्स से पैसे लेने पड़े. जो लोन उनकी बड़ी बहन की कॉलेज फीस के लिए शुरू हुआ था, वह अब एक और पैसे की तंगी बन गया है.

उन्होंने बताया कि EMI हर महीने लगभग 27,000 रुपये है. हमने लोकल लेंडर्स से संपर्क किया क्योंकि हमें बैंक लोन नहीं मिल पा रहा था. वे बैंकों से अधिक चार्ज कर रहे थे लेकिन उस समय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था.

परिवार की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके पिता की वॉचमैन की पिछली नौकरी चली गई, जिससे उन्हें रहने की जगह भी मिल गई थी. इसके बाद वे किराए के घर में रहने लगे, जहां उन्हें हर महीने लगभग Rs 10,000 मिलते थे.

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नाइट शिफ्ट से लेकर रैपिडो राइड्स तक: अभिराम की जिंदगी का एक दिन

अभिराम के लिए कॉलेज और नाइट-शिफ्ट की नौकरी मैनेज करना चुनौती का केवल एक हिस्सा है. वह अपने रोज के आने-जाने के खर्चे पूरे करने के लिए रैपिडो से राइड भी लेता है. उनका रूटीन सुबह करीब 7 बजे शुरू होता है, जब वह अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके घर लौटते हैं. सुबह 9 बजे तक, वह कॉलेज के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है.

वह आने-जाने के लिए अपने पिता की बाइक इस्तेमाल करता है और कॉलेज जाने से पहले उन्हें उनके काम की जगह पर छोड़ देता है. अपने माता-पिता से पेट्रोल के पैसे मांगने से बचने के लिए, वह रैपिडो चालू कर लेता है और उसी रास्ते से आने वाले यात्रियों को ले लेता है. कॉलेज के बाद वह अपने फ्यूल के खर्चे निकालने के लिए और ज्यादा राइड करता है.

वह अक्सर शाम 4 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं, अपना पढ़ाई का काम पूरा करते हैं और सिक्योरिटी सेंटर में अगली रात के लिए तैयारी करते हैं, जहां उनकी ड्यूटी रात 8 बजे के आसपास शुरू होती है.

वह बताते हैं कि मैं रोज करीब 100 से 120 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं. सबसे मुश्किल काम रैपिडो राइड करते समय एक या दो घंटे धूप में रहना होता है लेकिन मुझे यह मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मैं अपने पिता से पेट्रोल के पैसे नहीं मांगना चाहता.

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इतने मुश्किल रूटीन के बावजूद, अभिराम का कहना है कि उन्होंने अपने काम को अपने कॉलेज अटेंडेंस या एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर नहीं डालने दिया है. वह रेगुलर क्लास में जाते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हैं और ज्यादातर दिन में चार से पांच घंटे की नींद लेते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

अभिराम ने इंस्टाग्राम पर एक BTech स्टूडेंट और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी डॉक्यूमेंट किया है. जब उन्होंने पहली बार वीडियो शेयर करना शुरू किया, तो उनके आस-पास के सभी लोग सपोर्टिव नहीं थे. कुछ दोस्तों और जान-पहचान वालों ने इंजीनियरिंग करते हुए सिक्योरिटी की नौकरी करने के उनके फैसले पर उनका खूब मजाक बनाया.

इन रिएक्शन से निराश होने के बजाय अभिराम ने वीडियो पोस्ट करना जारी रखा. वह चाहते थे कि पैसे की तंगी से जूझ रहे परिवारों के स्टूडेंट्स यह समझें कि पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी करना कोई शर्म की बात नहीं है.

उनका मानना ​​है कि ईमानदारी से किया गया काम, चाहे किसी का डेजिग्नेशन या सोशल स्टेटस कुछ भी हो, इज्ज्त का हकदार है. उनके माता-पिता उनके मोटिवेशन के सबसे बड़े सोर्स रहे हैं. उनकी बड़ी बहन बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (BPT) के चौथे साल में है जबकि उनकी छोटी बहन अभी भी स्कूल में है.

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