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Sprouts Akki Roti Recipe: नाश्ते में बनाएं स्प्राउट्स से बनी स्वादिष्ट अक्की रोटी, टेस्ट के साथ सेहत भी होगी बेहतर

Sprouts Akki Roti Recipe: अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी बना सकते हैं. चावल के आटे, मूंग स्प्राउट्स, गाजर और मसालों से तैयार यह रोटी स्वाद के साथ पोषण भी देती है. इसे बनाना आसान है और नारियल की चटनी के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाता है.

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मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी रेसिपी (Photo- ITG)
मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी रेसिपी (Photo- ITG)

Sprouts Akki Roti Recipe: भारत विविधता का देश है और इसकी झलक यहां के खान-पान में भी देखने को मिलती है, खासकर रोटियों में. आज हम आपको स्प्राउट्स वाली अक्की रोटी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. अक्की रोटी कर्नाटक की फेमस रोटी है, जिसे आमतौर पर चावल के आटे से बनाया जाता है. लेकिन इसमें मूंग स्प्राउट्स मिलाकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है.

इस रोटी को बनाने के लिए गाजर, नारियल, हरा धनिया और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इसे बनाना भी काफी आसान है और आप इसे नाश्ते या शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कप मूंग स्प्राउट्स

1/2  कप चावल का आटा

1 गाजर (कद्दूकस की हुई)

¼ कप ताजा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

¼ कप हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

2 हरी मिर्च

½ इंच अदरक

4 लहसुन की कलियां

½ बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच तिल

1 बड़ा चम्मच घी

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए घी या तेल

मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले मूंग स्प्राउट्स, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा बारीक न हो.
  2. अब एक बड़े बाउल में चावल का आटा लें. इसमें तैयार स्प्राउट्स का पेस्ट, कद्दूकस की हुई गाजर, नारियल, हरा धनिया, तिल, लाल मिर्च पाउडर, नमक और एक बड़ा चम्मच घी डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  3. मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटा ऐसा होना चाहिए कि इसे तवे पर आसानी से फैलाया जा सके.
  4. अब तवे पर थोड़ा घी या तेल लगाएं. तैयार आटे का एक हिस्सा तवे पर रखें और हाथों से पतली रोटी की तरह फैलाएं. रोटी में कुछ छोटे छेद कर दें और ऊपर से थोड़ा घी या तेल डालें.
  5. तवे को ढककर मध्यम आंच पर रोटी को सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर सेंक लें.
  6. गरमागरम मूंग स्प्राउट्स अक्की रोटी तैयार है. इसे नारियल की चटनी, हरी चटनी या अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोस सकते हैं.
---- समाप्त ----
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