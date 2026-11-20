Makki Atta Chilla Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही मक्के की रोटी और सरसों के साग की याद आने लगती है. आपने भी इस मौसम में मक्के की रोटी तो कई बार खाई होगी लेकिन क्या कभी मक्के के आटे का चीला ट्राई किया है. अगर नहीं, तो इस बार नाश्ते में इसकी आसान रेसिपी जरूर आजमाएं. मक्के के आटे से बनने वाला यह चीला स्वाद में लाजवाब होता है. इसमें प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.
खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और आप इसे बेहद आसानी से सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक में तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो मक्के के आटे का यह चटपटा चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप मक्के का आटा
1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)
1 गाजर (कद्दूकस की हुई)
2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई)
2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच हल्दी
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
आधा छोटा चम्मच जीरा
स्वादानुसार नमक
आवश्यकतानुसार पानी
जरूरत के अनुसार तेल