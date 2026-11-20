Makki Atta Chilla Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही मक्के की रोटी और सरसों के साग की याद आने लगती है. आपने भी इस मौसम में मक्के की रोटी तो कई बार खाई होगी लेकिन क्या कभी मक्के के आटे का चीला ट्राई किया है. अगर नहीं, तो इस बार नाश्ते में इसकी आसान रेसिपी जरूर आजमाएं. मक्के के आटे से बनने वाला यह चीला स्वाद में लाजवाब होता है. इसमें प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

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खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और आप इसे बेहद आसानी से सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक में तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी रोजाना एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो मक्के के आटे का यह चटपटा चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप मक्के का आटा

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 गाजर (कद्दूकस की हुई)

2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा

स्वादानुसार नमक

आवश्यकतानुसार पानी

जरूरत के अनुसार तेल

मक्के के आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मक्के का आटा लें. अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर और धनिया पत्ती डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चीले का घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा. इसे अच्छी तरह फेंट लें, ताकि इसमें गांठें न रहें. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं. अब एक बड़े चम्मच की मदद से घोल तवे पर डालें और इसे गोल आकार में फैला दें. चीले को मध्यम आंच पर पकने दें. जब एक तरफ से यह हल्का सुनहरा हो जाए, तो किनारों पर थोड़ा तेल डालकर इसे पलट दें. अब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें. आपका टेस्टी मक्के के आटे का चीला बनकर तैयार है. इसे हरी चटनी, दही या टोमेटो कैचप के साथ परोसें.

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