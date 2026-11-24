Kala Chana Dosa Recipe: डोसा भारतीय घरों में पसंद किए जाने वाले नाश्ते में से एक है. इसे लोग सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर डोसा चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है लेकिन आप रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो काले चने से बना डोसा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह स्वाद में टेस्टी होता है और काले चने की वजह से इसमें प्रोटीन भी भरपूर होता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है. इसे काले चने, सूजी, दही और कुछ मसालों की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको घंटों बैटर फर्मेंट होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता. बस चने को रातभर भिगोकर रखें और सुबह पीसकर टेस्टी डोसा बना लें.
अगर आप इसे और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो साथ में पुदीना, धनिया, खीरा और दही से बनी चटनी परोस सकते हैं. इसका खट्टा, तीखा और ताजा स्वाद कुरकुरे डोसे के साथ खूब जमेगा. यह नाश्ते के अलावा हल्की भूख लगने पर शाम के स्नैक्स या लंच में भी खाया जा सकता है. आइए जानते हैं काला चना डोसा और दही की चटनी बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
½ कप काला चना
½ कप सूजी
¼ कप दही
1 इंच अदरक के 3 पतले टुकड़े
2 हरी मिर्च
6-7 लहसुन की कलियां
1 छोटी चम्मच जीरा
1 मुट्ठी हरा धनिया
1 टहनी करी पत्ता
स्वादानुसार नमक
1 कप पानी
जरूरत के अनुसार तेल
दही की चटनी के लिए :
1 कप गाढ़ा दही
1 छोटा खीरा
5 लहसुन की कलियां
2 हरी मिर्च
1 छोटी चम्मच जीरा
1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां
1 मुट्ठी हरा धनिया
1 चुटकी हल्दी
स्वादानुसार नमक
1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल (ऑप्शनल)
ऐसे बनाएं दही की चटनी