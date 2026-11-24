Kala Chana Dosa Recipe: डोसा भारतीय घरों में पसंद किए जाने वाले नाश्ते में से एक है. इसे लोग सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर डोसा चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है लेकिन आप रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो काले चने से बना डोसा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह स्वाद में टेस्टी होता है और काले चने की वजह से इसमें प्रोटीन भी भरपूर होता है. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है. इसे काले चने, सूजी, दही और कुछ मसालों की मदद से आसानी से तैयार किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको घंटों बैटर फर्मेंट होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता. बस चने को रातभर भिगोकर रखें और सुबह पीसकर टेस्टी डोसा बना लें.

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अगर आप इसे और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो साथ में पुदीना, धनिया, खीरा और दही से बनी चटनी परोस सकते हैं. इसका खट्टा, तीखा और ताजा स्वाद कुरकुरे डोसे के साथ खूब जमेगा. यह नाश्ते के अलावा हल्की भूख लगने पर शाम के स्नैक्स या लंच में भी खाया जा सकता है. आइए जानते हैं काला चना डोसा और दही की चटनी बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

½ कप काला चना

½ कप सूजी

¼ कप दही

1 इंच अदरक के 3 पतले टुकड़े

2 हरी मिर्च

6-7 लहसुन की कलियां

1 छोटी चम्मच जीरा

1 मुट्ठी हरा धनिया

1 टहनी करी पत्ता

स्वादानुसार नमक

1 कप पानी

जरूरत के अनुसार तेल

दही की चटनी के लिए :

1 कप गाढ़ा दही

1 छोटा खीरा

5 लहसुन की कलियां

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2 हरी मिर्च

1 छोटी चम्मच जीरा

1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां

1 मुट्ठी हरा धनिया

1 चुटकी हल्दी

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल (ऑप्शनल)

काला चना डोसा बनाएंगे कैसे?

सबसे पहले काले चने को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. अगली सुबह इसका पानी निकाल लें. अब मिक्सर में भीगे हुए चने, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक, हरा धनिया, सूजी, दही, करी पत्ता और पानी डालकर अच्छी तरह पीस लें. ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब तैयार बैटर को कम से कम 20 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करें और जरूरत हो तो थोड़ा तेल लगा लें. तवे के बीच में एक कलछी बैटर डालें और उसे गोल आकार में पतला फैला दें. अब डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल डालें और मध्यम आंच पर पकने दें. जब डोसा नीचे से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए तो उसे पलटने की जरूरत नहीं है. इसे तवे से उतार लें. इसी तरह बाकी बैटर से भी डोसे तैयार कर लें.

ऐसे बनाएं दही की चटनी

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और नमक को सिलबट्टे या मिक्सर में पीस लें. अब इसमें पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया और एक चुटकी हल्दी डालकर फिर से पीस लें.

इसके बाद एक कटोरी में दही लें और उसमें तैयार चटनी का मिश्रण मिला दें. अब खीरे को कद्दूकस करके डालें और चाहें तो एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी मिला सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. तैयार है स्वादिष्ट दही की चटनी.

गरमा-गरम काला चना डोसा दही की चटनी के साथ परोसें.

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