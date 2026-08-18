Moringa Fry Recipe: शाम के नाश्ते में सहजन से बनाएं ये क्रिस्पी नाश्ता, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Moringa Fry Recipe: सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है, सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह न सिर्फ हेल्दी होता है, बल्कि स्वाद में भी काफी लाजवाब होता है. अगर आप सहजन से कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसकी क्रिस्पी स्नैक जरूर ट्राई करें. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम, यह डिश शाम की चाय के साथ भी काफी टेस्टी लगती है. आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इसे कैसे बनाते हैं.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 सहजन (ड्रमस्टिक)

50 ग्राम चना दाल

1/2 कप कच्चा चावल

2 हरी मिर्च

1-1 चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर

1/2 चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार नमक

4 बड़े चम्मच तेल

सजाने के लिए हरा धनिया

सहजन (ड्रमस्टिक) की क्रिस्पी स्नैक बनाएं कैसे?

सबसे पहले चना दाल और चावल को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इस दौरान सहजन को लगभग 2 इंच के टुकड़ों में काटकर उबाल लें. उबलने के बाद इन्हें छानकर अलग रख दें. अब भीगी हुई चना दाल, चावल, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर और नमक को एक साथ पीसकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. तैयार पेस्ट को उबले हुए सहजन के टुकड़ों पर अच्छी तरह लगाएं, ताकि हर टुकड़ा पूरी तरह कोट हो जाए. अब एक नॉन-स्टिक पैन में तेल गर्म करें और सहजन के टुकड़ों को हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई करें. तैयार डिश को प्लेट में निकालें, ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं और गरमा-गरम चाय या अपनी पसंदीदा चटनी के साथ सर्व करें.

इन बातों का रखें ध्यान

सहजन को ज्यादा न उबालें, वरना वह बहुत नरम हो जाएगा और फ्राई करते समय टूट सकता है.

चना दाल और चावल को कम से कम 10 मिनट भिगोएं, इससे पेस्ट आसानी से और अच्छी तरह तैयार होगा.

सहजन पर पेस्ट समान रूप से लगाएं, ताकि हर टुकड़ा बराबर कुरकुरा बने.

तेल को पहले अच्छी तरह गर्म करें लेकिन बहुत तेज आंच पर फ्राई न करें. मीडियम गैस पर पकाने से स्नैक बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम रहेगा.

फ्राई करने के बाद एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए स्नैक को टिश्यू पेपर पर रखें.

गरमा-गरम परोसें, इससे इसका स्वाद और कुरकुरापन बना रहता है.

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