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Aloo Paneer Cutlet Recipe: उंगलियां चाटने को मजबूर कर देगा आलू-पनीर का यह क्रंची कटलेट! नोट करें आसान रेसिपी

अगर आप हल्की-फुल्की भूख में कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाना चाहते हैं तो आलू और पनीर से बना कटलेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको घर पर आलू-पनीर से टेस्टी कटलेट बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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क्रिस्पी आलू-पनीर कटलेट (Photo-ITG)
क्रिस्पी आलू-पनीर कटलेट (Photo-ITG)

Aloo Paneer Cutlet Recipe: शाम की चाय के साथ अगर कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो तो हर बार बाजार से स्नैक्स लाने की जरूरत नहीं है. घर में रखे आलू और पनीर से आप टेस्टी कटलेट तैयार कर सकते हैं. बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट ये आलू-पनीर कटलेट बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे. इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये झटपट तैयार हो जाते हैं.

आप इन्हें शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर या मेहमानों के आने पर भी सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर क्रिस्पी आलू-पनीर कटलेट कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2 मीडियम साइज उबले हुए आलू
100 ग्राम पनीर
1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
½ चम्मच गरम मसाला
½ चम्मच चाट मसाला
2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स (मिश्रण के लिए)
थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स (कोटिंग के लिए)
बारीक कटा हुआ हरा धनिया
नमक स्वादानुसार
तेल तलने के लिए

आलू-पनीर कटलेट बनाते कैसे हैं?

  1. सबसे पहले उबले हुए आलू को एक बड़े बाउल में अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसमें पनीर को कद्दूकस करके डालें. इसके बाद हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, हरा धनिया और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इस मिश्रण में 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स डालें और अच्छी तरह मिक्स करें. ब्रेड क्रम्ब्स डालने से मिश्रण थोड़ा बंध जाएगा और कटलेट को आसानी से आकार दिया जा सकेगा.
  3. हाथों पर हल्का सा तेल लगाएं और मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां लेकर उन्हें कटलेट या टिक्की का आकार दें. अब हर कटलेट को ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट लें. इससे कटलेट तलने के बाद बाहर से क्रिस्पी बनेंगे.
  4. एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर कटलेट्स को मीडियम आंच पर डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें. जब कटलेट अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.
  5. गरमा-गरम आलू-पनीर कटलेट तैयार हैं. इन्हें हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें. शाम की चाय के साथ क्रिस्पी आलू-पनीर कटलेट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा.
---- समाप्त ----
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