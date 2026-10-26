Bihari Chura Bhuja Recipe: चूड़े से 10 मिनट में बनाएं बिहारी स्टाइल कुरकुरा भूजा, आसान है रेसिपी

Bihari Chura Bhuja Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो तो बिहारी चूड़ा भूजा ट्राई कर सकते हैं. बिहार में चूड़ा यानी पोहा से बनने वाला यह स्नैक्स काफी पसंद किया जाता है. इसे बनाने के लिए पोहा, मूंगफली, करी पत्ता, हरी मटर और कुछ मसालों की जरूरत होती है. इसकी खास बात यह है कि इसे घर पर कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. आप इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या सफर के लिए भी तैयार कर रख सकते हैं. आइए जानते हैं शाम के चटपटे नाश्ते के लिए चूड़ा से भूजा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप पोहा (चूड़ा)
1/4 कप मूंगफली
2 बड़े चम्मच तेल
8-10 करी पत्ते
1/4 कप हरी मटर
6-8 काजू
1/2 कप कटा हुआ प्याज
2 कटी हुई हरी मिर्च
1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च
1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला
1 छोटी चम्मच नींबू का रस (ऑप्शनल)
नमक स्वादानुसार
लंबे समय तक रखना है तो इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप चूड़ा भूजा को कुछ समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस पहले से न मिलाएं. इन चीजों को खाने से ठीक पहले डालें. साथ ही, भुने हुए चूड़े को पूरी तरह ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उसका कुरकुरापन बना रहे.