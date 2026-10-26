scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bihari Chura Bhuja Recipe: चूड़े से 10 मिनट में बनाएं बिहारी स्टाइल कुरकुरा भूजा, आसान है रेसिपी

Bihari Chura Bhuja Recipe: आज हम आपको चूड़े से चटपटा और कुरकुरा बिहारी स्टाइल भूजा बनाने का तरीका बताएंगे. इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. साथ ही, कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं.

Advertisement
X
बिहारी चूड़ा भूजा रेसिपी (Photo- ITG)
बिहारी चूड़ा भूजा रेसिपी (Photo- ITG)

Bihari Chura Bhuja Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो तो बिहारी चूड़ा भूजा ट्राई कर सकते हैं. बिहार में चूड़ा यानी पोहा से बनने वाला यह स्नैक्स काफी पसंद किया जाता है. इसे बनाने के लिए पोहा, मूंगफली, करी पत्ता, हरी मटर और कुछ मसालों की जरूरत होती है. इसकी खास बात यह है कि इसे घर पर कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. आप इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या सफर के लिए भी तैयार कर रख सकते हैं. आइए जानते हैं शाम के चटपटे नाश्ते के लिए चूड़ा से भूजा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप पोहा (चूड़ा)

सम्बंधित ख़बरें

how to clean dirty ceiling fan
दिवाली से पहले चमकाएं घर के पंखे, बिना उतारे ऐसे करें साफ
Urad Dal Ka Halwa
बाजार की मिठाई छोड़ें, घर पर बनाएं उड़द दाल का हलवा, बनेगा दानेदार
gobhi mirchi pickle
आम-नींबू छोड़िए, अब बनाएं फूलगोभी और मिर्ची का मिक्स अचार
karwa chauth special matthi
बाजार की छोड़ें, करवा चौथ की सरगी के लिए घर में बनाएं मीठी मट्ठी
How to Get Glowing Skin
पार्लर छोड़ें! फेस पर लगाएं बेसन-मुलेठी का पैक, चांद सा चमकेगा चेहरा

1/4 कप मूंगफली

2 बड़े चम्मच तेल

8-10 करी पत्ते

1/4 कप हरी मटर

6-8 काजू

1/2 कप कटा हुआ प्याज

2 कटी हुई हरी मिर्च

1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च

1/2  छोटी चम्मच चाट मसाला

1 छोटी चम्मच नींबू का रस (ऑप्शनल)

नमक स्वादानुसार

बिहारी चूड़ा भूजा घर पर कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें करी पत्ते डालकर हल्का कुरकुरा होने तक फ्राई कर लें. अब काजू डालें और हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसके बाद मूंगफली और हरी मटर डालकर अच्छी तरह भूनें. ध्यान रखें कि मटर अच्छी तरह पक जाए.
  2. अब कड़ाही में पोहा डालें और धीमी आंच पर 7-10 मिनट तक भूनें. इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि पोहा कुरकुरा हो जाए और जले नहीं. सभी चीजों को हल्का ठंडा होने दें.
  3. इसके बाद एक बड़े बाउल में भुना हुआ पोहा, मूंगफली, काजू, करी पत्ता और मटर डालें. इसमें कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. बस तैयार है चटपटा बिहारी चूड़ा भूजा. इसे चाय के साथ सर्व करें और कुरकुरे स्नैक्स का मजा लें.

लंबे समय तक रखना है तो इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप चूड़ा भूजा को कुछ समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस पहले से न मिलाएं. इन चीजों को खाने से ठीक पहले डालें. साथ ही, भुने हुए चूड़े को पूरी तरह ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उसका कुरकुरापन बना रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हरभजन सिंह को पैसा शोहरत क्यों लगने लगी बेकार? बताया असली वजह |
    6500mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, कल लॉन्च होगा Infinix का नया फोन |
    Bihari Chura Bhuja Recipe: चूड़े से 10 मिनट में बनाएं बिहारी स्टाइल कुरकुरा भूजा, आसान है रेसिपी |
    नेतन्याहू के खिलाफ इस चुनाव में कौन- कौन खड़े हैं? 1988 के बाद पहली बार फुल टर्म के बाद चुनाव |
    दो दशक बाद जामिया में होंगे छात्रसंघ चुनाव, प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन का ऐलान |
    कांग्रेस दफ्तर में बवाल पर अजय राय ने मांगी माफी, बोले- वाराणसी से सांसद बनना सपना है |
    Aamir Khan Threat: शूटर्स के निशाने पर आमिर खान, घर पहुंचे... बांद्रा में तलाशा, फिर दूसरे टारगेट की ओर बढ़े! |
    यूपी का विक्रांत तोमर तो गजब का निकला, सिर्फ दिल्ली की महिला सिपाहियों से खेलता था दिल जीतने का खेल |
    मानहानि केस में राहुल गांधी पर आज फैसले का दिन, जानिए अमित शाह पर बयान से जुड़े केस की टाइमलाइन |
    18 घंटे काम करती है यह महिला, फिर भी पति से आधी है सैलरी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
    Advertisement