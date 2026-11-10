नस्लीय टिप्पणी के मामले में आरोपी अमीर शौकीन दिल्ली से अगरतला लाया गया, कोर्ट में होगी पेशी

त्रिपुरा के एक आदिवासी युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार अमीर शौकीन को दिल्ली से अगरतला लाया गया है. त्रिपुरा पुलिस की एक विशेष टीम मंगलवार को उसे लेकर अगरतला पहुंची. एमबीबी एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया गया. अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

और पढ़ें

पश्चिम त्रिपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ध्रुव नाथ ने एयरपोर्ट पर बताया कि राज्य के एक आदिवासी युवक के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी किए जाने के मामले में न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (एनसीसी) पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में अमीर शौकीन को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से अगरतला लाया गया है. उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: त्रिपुरा के युवक का नस्लीय अपमान! वायरल वीडियो के बाद यूट्यूबर आमिर शौकीन गिरफ्तार

शौकीन को गिरफ्तार करने और त्रिपुरा लाने के लिए डीएसपी समुद्र देबबर्मा के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली गई थी. दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के बाद 22 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया था.

वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद

यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया था. आरोप है कि वीडियो में कंटेंट क्रिएटर शौकीन त्रिपुरा के एक युवक के रंग-रूप का मजाक उड़ाते और उसकी पहचान के साथ-साथ त्रिपुरा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते दिखाई दिए थे. वीडियो सामने आने के बाद पूरे पूर्वोत्तर में नाराजगी फैल गई. कई राजनीतिक नेताओं, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: कंटेंट क्रिएटर ने त्रिपुरा के शख्स पर की नस्लीय ट‍िप्पणी, अब पुल‍िस से भागता फ‍िर रहा

त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम- दिल्ली ने भी पुलिस से संपर्क कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. विवाद पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल बनाकर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.

इस मामले में पश्चिम त्रिपुरा के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अलग से केस भी दर्ज किया गया है. आरोपी पर लगे आरोपों की जांच जारी है.

---- समाप्त ----