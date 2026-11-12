How to Make Lauki Chana Dal: बिना लहसुन-प्याज के बनाएं छठ पूजा स्पेशल लौकी-चना दाल, चावल के साथ लगेगी टेस्टी, नोट करें रेसिपी

How to Make Lauki Chana Dal: बिहार का फेमस पर्व छठ पूजा 15 नवंबर के दिन मनाया जाएगा. दिवाली के बाद आने वाली छठ पूजा के पर्व की शुरुआत नहाय खाय वाले दिन से होती है, जिसमें घरों में खासतौर पर लौकी की सब्जी बनाई जाती है. अगर आपको भी नहाय खाय के दिन बनने वाली देसी लौकी-चना दाल की सब्जी खाना बहुत पसंद है, मगर आपको उसे बनाना नहीं आता है तो आप इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

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लौकी में चना दाल मिलाकर रसवाली सब्जी बनाई जाती है जिसे चावल के साथ लोग मजे से खाते हैं. इसको बनाने में एक तो ज्यादा समय नहीं लगता है. घर के सिंपल मसालों से लौकी-चना दाल को तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है. आइए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका जानते हैं.

लौकी-चना दाल के लिए सामग्री

लौकी – 1 मिडियम शेप की

चना दाल – 1 कप

हल्दी पाउडर – ¾ छोटा चम्मच

सेंधा नमक – 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

हरी मिर्च – 3

पानी – जरूरत के अनुसार

तड़के के लिए

देसी घी – 3 बड़े चम्मच

हरी मिर्च – 2 (कटी हुई)

अदरक – 3 इंच (बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)

जीरा – 1 छोटा चम्मच

तेजपत्ता – 2

लाल मिर्च पाउडर – स्वादानुसार

भुना जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच

लौकी-चना दाल बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में भिगो दें. इससे दाल जल्दी और आसानी से पक जाएगी. लौकी को छीलकर पानी में अच्छी तरह से धो लें. फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. हरी मिर्च को भी बीच से काटकर रख लें. अब कुकर में भीगी हुई चना दाल, कटी लौकी, हल्दी, सेंधा नमक और हरी मिर्च डालें. जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं. कुकर का ढक्कन बंद करके मिडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं. एक पैन में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा और तेजपत्ता डालें. जीरा चटकने लगे तो अदरक और कटी हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें. अब लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालें. तैयार तड़के को पकी हुई लौकी-चना दाल में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकने दें, ताकि तड़के का स्वाद दाल में अच्छी तरह घुल जाए. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें.

खास टिप: छठ पूजा के लिए खाना बनाते समय साफ-सफाई और सात्विकता का खास ध्यान रखें. प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और बर्तनों को भी अच्छी तरह साफ रखें.

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