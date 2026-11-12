How to Make Lauki Chana Dal: बिना लहसुन-प्याज के बनाएं छठ पूजा स्पेशल लौकी-चना दाल, चावल के साथ लगेगी टेस्टी, नोट करें रेसिपी
छठ पूजा के नहाय खाय वाले दिन लौकी-चना दाल बनाकर खाया जाता है और लौकी-चना दाल खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है. अगर आपको भी नहाय खाय वाले स्टाइल में चना दाल की सब्जी बनानी है तो आप इस आसान रेसिपी की मदद से बना सकते हैं.
How to Make Lauki Chana Dal: बिहार का फेमस पर्व छठ पूजा 15 नवंबर के दिन मनाया जाएगा. दिवाली के बाद आने वाली छठ पूजा के पर्व की शुरुआत नहाय खाय वाले दिन से होती है, जिसमें घरों में खासतौर पर लौकी की सब्जी बनाई जाती है. अगर आपको भी नहाय खाय के दिन बनने वाली देसी लौकी-चना दाल की सब्जी खाना बहुत पसंद है, मगर आपको उसे बनाना नहीं आता है तो आप इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.
लौकी में चना दाल मिलाकर रसवाली सब्जी बनाई जाती है जिसे चावल के साथ लोग मजे से खाते हैं. इसको बनाने में एक तो ज्यादा समय नहीं लगता है. घर के सिंपल मसालों से लौकी-चना दाल को तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है. आइए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका जानते हैं.