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क्या है ACP शीट... घर में जिसे लगाना आसान, मजदूरी कम और पैसे का खर्च तो आधा!

ACP शीट एक तरह का आधुनिक बिल्डिंग मटेरियल है. इसका इस्तेमाल घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई तरह से होता है. चलिए जानते हैं यह क्यों सस्ता पड़ता है और इसका इस्तेमाल आसान क्यों है?

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एसीपी शीट एक सस्ता बिल्डिंग मटेरियल माना जाता है (Photo - AI Generated)
एसीपी शीट एक सस्ता बिल्डिंग मटेरियल माना जाता है (Photo - AI Generated)

इन दिनों घरों को मॉर्डन लुक देने में तरह-तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं. इनमें ही एक है ACP शीट. इसे काफी सस्ता और फिटिंग में आसान होने की वजह से लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसे में चलिए जाते हैं एसीपी शीट्स होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों ज्यादा किफायती है?

ACP का पूरा नाम एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल है.  यह एक ऐसी मॉर्डन बिल्डिंग मटेरियल है, जिसमें दो पतली एल्युमिनियम शीट के बीच में पॉलीइथिलीन या मिनरल-युक्त गैर-एल्युमिनियम कोर मटेरियल सैंडविच की तरह दबा होता है.

घर के इंटीरियर डिजाइन में इस शीट का इस्तेमाल किफायती होता है.  ऑफिस, घरों, अस्पतालों और मॉल्स में दीवार की क्लैडिंग, फॉल्स सीलिंग, पार्टीशन और जालियों के रूप में एसीपी शीट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. रेसिडेंशियल फ्रंट एलिवेशन यानी घरों के अगले हिस्से को आधुनिक लुक देने के लिए इस शीट्स का इस्तेमाल होता है. 

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इसके अलावा इसका इस्तेमाल कमर्शियल और आधुनिक इमारतों के बाहरी हिस्से को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है.  साइनबोर्ड बनाने में इस शीट का इस्तेमाल सस्ता पड़ता है.  दुकानों के बाहर बोर्ड, होर्डिंग्स और पैनल बनाने में यह इस्तेमाल होता है. 

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क्यों सस्ता और लगाना आसान पड़ता है?
यह वजन में काफी हल्की होती है, लेकिन इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है. इसलिए इसका इस्तेमाल करना काफी आसान होता है. इसे फिट करने में मजदूरी भी कम लगती है. यह वेदर रेजिस्टेंट होता है.  यह धूप, बारिश और हर तरह के मौसम को आसानी से सह लेती है और इसमें जंग नहीं लगती.

यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ और दीमक प्रतिरोधी होता है. यह आसानी से मुड़ सकता है. इसे आसानी से किसी भी आकार में मोड़ा या मोल्ड किया जा सकता है. इसे बार-बार पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पानी या हल्के डिटर्जेंट से साफ करने पर यह सालों-साल चमकती रहती है. यह कई रंगों, टेक्सचर और वुडन फिनिश में भी मिलता है. 

पहले जहां अब एसीपी शीट्स का इस्तेमाल होता है, वहां सिर्फ शुद्ध एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था जो बहुत महंगा होता था. अब एसीपी शीट में केवल बाहर की तरफ एल्युमिनियम की बहुत पतली परत होती है और बीच में सस्ता पॉलीइथिलीन या कोर मटेरियल भरा जाता है.

यह भी पढ़ें: MLP शीट्स क्या है? फाइबर और प्लाईवुड से ज्यादा डिमांड में क्यों है

यह हल्की होने के कारण इसे लगाना बहुत आसान होता है, जिससे कंस्ट्रक्शन का समय और मजदूरी की लागत दोनों कम हो जाती हैं. इसके रखरखाव में भी खर्च कम होता है. इसे बार-बार पेंट या रिपेयर नहीं कराना पड़ता, जिससे लंबे समय में यह किफायती साबित होती है.

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