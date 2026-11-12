केरलम: शिगेला के नए मामले मिलने से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी

केरलम के उत्तरी मलप्पुरम जिले में शिगेला संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है. तीन इलाकों में संक्रमण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं. साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

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जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी विनोद के मुताबिक, जिले में इस साल अब तक शिगेला के 75 मामले सामने आए हैं. इनमें संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से जुड़े आठ मामले भी शामिल हैं. नए केस अरीकोड, पुलपट्टा और एडवन्ना में मिले हैं.

हालात की समीक्षा और संक्रमण रोकने के उपाय मजबूत करने के लिए जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने आपात बैठक की है. स्वास्थ्य विभाग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और फूड सेफ्टी ब्रांड मिलकर भोजन बनाने, रखने और बांटने वाले केंद्रों की जांच करेंगे. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक भोज पर भी रोक लगा दी गई है.

क्या है शिगेला संक्रमण?

शिगेला एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो दस्त से जुड़ी बीमारी का कारण बनता है और खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करता है. यह संक्रमण गंदे पानी, बासी भोजन या ऐसे खाने से फैलता है, जो ठीक से ना पकाए गए हों. जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे या किसी माध्यम से संपर्क में आने पर भी संक्रमण फैल सकता है.

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संक्रमण के लक्षण आमतौर पर एक या दो दिन में दिखाई देते हैं. इनमें दस्त, मल में खून और मवाद, पेट में तेज दर्द, बुखार, उल्टी और शरीर में पानी की कमी शामिल है. जिन संक्रमित बच्चों में लक्षण दिखाई नहीं देते, वे भी मल के जरिए बैक्टीरिया फैला सकते हैं.

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जिला चिकित्सा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इलाज में देरी से दिमाग और किडनी पर असर डालने वाली गंभीर परेशानियां हो सकती हैं. गंभीर मामलों में मरीज की मौत भी हो सकती है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए केवल उबला और ठंडा किया हुआ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी है. ताजा बना और पूरी तरह पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए. बासी, खुला और बाहर का खाना जहां तक संभव हो, नहीं खाना चाहिए.

इसके साथ ही पीने के पानी के स्रोतों में क्लोरीन डालने, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोने और खाने को ढककर रखने की सलाह दी गई है. इससे मक्खियों और दूसरे कीड़ों के जरिए होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता है. खाना खाने से पहले, भोजन बनाने से पहले और शौचालय इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है.

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दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए मरीज को तुरंत ओआरएस का घोल, नमक वाली चावल की पतली खिचड़ी या नारियल पानी देना चाहिए. विभाग ने लोगों से निजी और आसपास की सफाई बनाए रखने को कहा है. लक्षण दिखाई देने पर खुद दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई हैृ.

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