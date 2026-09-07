Bhindi Bhujia Recipe: गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं भिंडी की कुरकुरी भुजिया, बढ़ जाएगा खाने का जायका!
Bhindi Bhujia Recipe: अगर आपको भिंडी पसंद है और आप इसे हर बार एक ही तरीके से बनाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुरकुरी भिंडी की भुजिया ट्राई कर सकते हैं. यह बनाने में बेहद आसान है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है.
Bhindi Bhujia Recipe: भिंडी की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन इस बार कुछ अलग और कुरकुरा ट्राई करना चाहते हैं तो भिंडी की भुजिया बना सकते हैं. सरसों के तेल, सूखी लाल मिर्च और हल्के मसालों से तैयार यह भुजिया स्वाद में लाजवाब लगती है. इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती और सही तरीके से पकाने पर भिंडी एकदम कुरकुरी बनती है. गरमा-गरम दाल-चावल के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो अगर आप भी लंच या डिनर में कुछ हल्का व टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
250 ग्राम भिंडी
1 से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड
2 सूखी लाल मिर्च
¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
नमक स्वादानुसार