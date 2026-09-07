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Bhindi Bhujia Recipe: गरमा-गरम दाल-चावल के साथ बनाएं भिंडी की कुरकुरी भुजिया, बढ़ जाएगा खाने का जायका!

Bhindi Bhujia Recipe: अगर आपको भिंडी पसंद है और आप इसे हर बार एक ही तरीके से बनाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुरकुरी भिंडी की भुजिया ट्राई कर सकते हैं. यह बनाने में बेहद आसान है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है.

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भिंडी की कुरकुरी भुजिया (Photo-ITG)
भिंडी की कुरकुरी भुजिया (Photo-ITG)

Bhindi Bhujia Recipe: भिंडी की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन इस बार कुछ अलग और कुरकुरा ट्राई करना चाहते हैं तो भिंडी की भुजिया बना सकते हैं. सरसों के तेल, सूखी लाल मिर्च और हल्के मसालों से तैयार यह भुजिया स्वाद में लाजवाब लगती है. इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती और सही तरीके से पकाने पर भिंडी एकदम कुरकुरी बनती है. गरमा-गरम दाल-चावल के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो अगर आप भी लंच या डिनर में कुछ हल्का व टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

250 ग्राम भिंडी
1 से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड
2 सूखी लाल मिर्च
¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
नमक स्वादानुसार

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भिंडी की कुरकुरी भुजिया बनाएं कैसे?

  1. भिंडी की कुरकुरी भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम ताजी भिंडी को पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. ध्यान रखें कि भिंडी में पानी या नमी न रहे. 
  2. इसके बाद भिंडी के आगे और पीछे का हिस्सा काटकर हटा दें और इसे गोल या छोटे टुकड़ों में काट लें.
  3. अब एक कड़ाही में 1 से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालें और कुछ सेकेंड भूनें.
  4. अब कटी हुई भिंडी कड़ाही में डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे बिना ढके मीडियम गैस पर लगभग 5 मिनट तक भूनें. भिंडी को पकाते समय कड़ाही को ढकने से बचें, क्योंकि इससे भिंडी चिपचिपी हो सकती है.
  5. इसके बाद गैस कम कर दें और इसमें ¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर भिंडी को बीच-बीच में चलाते हुए पकाते रहें.
  6. जब भिंडी अच्छी तरह नरम हो जाए तो गैस तेज कर दें और इसे कुछ देर तक भूनें. इससे भिंडी हल्की सुनहरी और कुरकुरी हो जाएगी. जब भिंडी क्रिस्पी हो जाए तो गैस बंद कर दें.
  7. आपकी कुरकुरी भिंडी की भुजिया तैयार है. इसे आप दाल-चावल, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं. 
---- समाप्त ----
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