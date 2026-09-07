फास्ट-फूड की दिग्गज कंपनी 'मैकडॉनल्ड्स इंडिया' का ऑफ‍िश‍ियल एक्स हैंडल रविवार को एक बड़े सोशल मीडिया विवाद के केंद्र में आ गया. कंपनी के आधिकारिक अकाउंट से किए गए कई पोस्ट्स सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गए, जिसमें एक कथित इंटर्न ने अपने मैनेजर पर पिछले 8 महीनों से (दिसंबर 2025 से) स्टाइपेंड या सैलरी न देने का गंभीर आरोप लगाया.

और पढ़ें

हालांकि, कुछ ही देर में इन पोस्ट्स को हटा दिया गया, लेकिन तब तक इनके स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर फैल चुके थे. अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कॉरपोरेट गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और 'अनपेड इंटर्नशिप' और कर्मचारियों के शोषण पर तीखी बहस छिड़ गई है.

'8 महीने से भूखा हूं...' वायरल पोस्ट्स में क्या था दावा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, खुद को मैकडॉनल्ड्स इंडिया का इंटर्न बताने वाले एक शख्स ने लिखा कि मैं मैकडॉनल्ड्स इंडिया में एक इंटर्न हूं. मेरे बॉस अमित जोशी ने मुझे महीनों से भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण मुझे पेट भरने के लिए दो और अतिरिक्त नौकरियां (डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट) करनी पड़ रही हैं. मैं मैकडॉनल्ड्स के कई एशियाई सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूं, लेकिन अमित जोशी ने मुझे दिसंबर 2026 से एक भी रुपया नहीं दिया है.

Advertisement

पोस्ट में कथित मैनेजर अमित जोशी की तस्वीर भी साझा की गई थी और दावा किया गया था कि इंटर्न का लगभग ₹60,000 का बकाया पेंडिंग है.

टॉक्सिक बॉस या क्रिप्टोकरेंसी हैकर्स की चाल?

इस पूरे मामले में एक अजीब मोड़ तब आया जब उसी अकाउंट से कुछ क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस और 'मीमकॉइन' को प्रमोट करने वाले संदेश भी पोस्ट किए गए. पोस्ट में यह भी जिक्र था कि पीड़ित व्यक्ति ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसे गंवा दिए हैं. इसके बाद एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच दो तरह के कयास लगाए जाने लगे:

McDonald’s India’s official 𝕏 account shares post about an intern allegedly going unpaid for months



Imagine being so frustrated over months of unpaid wages that you end up sharing your story through the company’s official 𝕏 account pic.twitter.com/LeOGU5o6g6 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 6, 2026

पहला पहलू ये था कि क्या सच में किसी प्रताड़ित और महीनों से बिना वेतन काम कर रहे इंटर्न ने अपना गुस्सा निकालने के लिए कंपनी के ऑफिशियल हैंडल का गलत इस्तेमाल किया? या मैकडॉनल्ड्स का आधिकारिक X अकाउंट साइबर स्कैमर्स और हैकर्स का शिकार हुआ, जिन्होंने मीमकॉइन को बढ़ावा देने के लिए एक फर्जी और संवेदनशील कहानी गढ़ी?

A verified McDonald’s India X account was hijacked by an intern over 8 months of unpaid salary.



The intern publicly named manager Amit Joshi, claiming he was owed ₹60,000 in unpaid wages, was forced to juggle multiple jobs, and was left starving.



A short while later, the… pic.twitter.com/Ufnyd3wUDz — Sarcastic. (@Sarcaztick) September 6, 2026

मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने भी रखा पक्ष

मामले को तूल पकड़ता देख मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरे प्रकरण से पल्ला झाड़ लिया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ऑनलाइन प्रसारित हो रहे सोशल मीडिया पोस्ट से मैकडॉनल्ड्स इंडिया का कोई संबंध नहीं है. इसमें हमारे ब्रांड नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसे हमारे आधिकारिक हैंडल से कभी पोस्ट नहीं किया गया था. वायरल हो रही तस्वीर में कई स्पष्ट विसंगतियां हैं जो यह साबित करती हैं कि यह कंटेंट पूरी तरह से फर्जी और जाली है. हम सभी से अपील करते हैं कि इस अप्रमाणित जानकारी पर भरोसा न करें और न ही इसे शेयर करें.

---- समाप्त ----