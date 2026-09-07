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'कहीं उन्हें रशियन आर्मी में तो नहीं ले गए...' मॉस्को में 'गायब' इंडियन इंजीनियर की पत्नी ने लगाई गुहार

मॉस्को में भारतीय इंजीनियर चंदन गुप्ता को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का दावा सामने आया है. उनकी पत्नी स्नेहा ने आशंका जताई है कि चंदन को जबरन रूसी सेना में भेजा जा सकता है

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स्नेहा ने बताया कि चंदन पेशे से इंजीनियर हैं (Photo Credit: Ap and Insta/@advocatesnehaguota8106)
स्नेहा ने बताया कि चंदन पेशे से इंजीनियर हैं (Photo Credit: Ap and Insta/@advocatesnehaguota8106)

रूस में वर्क वीजा पर नौकरी करने गए भारतीय इंजीनियर चंदन गुप्ता की पत्नी स्नेहा गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मॉस्को में रह रही स्नेहा ने दावा किया है कि रूसी पुलिस उनके पति को हिरासत में लेकर गई है. उन्हें छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की है.

स्नेहा का आरोप है कि उनके पति को रूसी पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट वजह के पकड़ा है. उन्हें इस बात की भी आशंका है कि चंदन को जबरन रूसी सेना में भेजा जा सकता है. स्नेहा ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने की बात कही है, लेकिन उनका दावा है कि वहां से उन्हें अभी तक कोई ठोस मदद नहीं मिली है.

मॉस्को में रह रही स्नेहा गुप्ता ने वीडियो के जरिए अपनी पूरी परेशानी बताई. उनके मुताबिक, पुलिस उनके पति चंदन को अपने साथ ले गई. स्नेहा ने बताया कि चंदन पेशे से इंजीनियर हैं और नोएडा सेक्टर-62 की एक पॉलीफिल्म्स कंपनी के माध्यम से हाई-क्वालिफाइड वीजा पर मॉस्को में काम कर रहे हैं. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं.

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रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस के साथ जाने का दावा

स्नेहा के अनुसार, रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस उनके पति को लेकर गई थी. इसके बाद उन्हें जेल में रखे जाने की बात सामने आई. पत्नी का कहना है कि चंदन ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें हिरासत में ले जाती.

पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई गुहार

स्नेहा ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति को वापस लाने में मदद करने की अपील की. उन्होंने बताया कि वह मॉस्को में अपने 10 साल के बच्चे के साथ रह रही हैं. रूसी भाषा नहीं आने की वजह से स्थानीय स्तर पर अपनी बात रखना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है.

देखें वीडियो

'लोगों को जबरन सेना में भेजा जा रहा है'

स्नेहा ने अपनी अपील में कहा कि मेरे पति की प्लीज मदद कीजिए, उनको निकालिए." उन्होंने दावा किया कि रूस में लोगों को कथित तौर पर जबरन सेना में भेजा जा रहा है. स्नेहा के मुताबिक, रूसी सेना में लोगों की कमी है और इसी वजह से उन्हें अपने पति की सुरक्षा को लेकर डर है.

उन्होंने लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की. स्नेहा का कहना है कि रूस में लोगों को कथित तौर पर फंसाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और उनके बारे में बाद में कोई जानकारी नहीं मिलती.

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भारतीय दूतावास पर भी उठाए सवाल

स्नेहा ने बताया कि उन्होंने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क करने की कोशिश की है. उनके मुताबिक, दूतावास की ओर से उन्हें सिर्फ यह भरोसा दिया कि चंदन जल्द रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है.

स्नेहा का दावा है कि वह लगातार दूतावास से संपर्क कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. साथ ही उन्होंने विदेश में नौकरी करने वाले भारतीयों की सुरक्षा और उनकी मदद को लेकर सरकार और भारतीय दूतावास की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

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