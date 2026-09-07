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किस जगह होना चाहिए MCB वाला बोर्ड? अपने घर में भी चेक कर लें

घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों की सुरक्षा और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए लोग एमसीबी लगवाते हैं. अब सवाल उठता है कि घर में कहां एमसीबी लगाना चाहिए.

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घर में एमसीबी बोर्ड लगाने के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी होता है (Photo - AI Generated)
घर में एमसीबी बोर्ड लगाने के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी होता है (Photo - AI Generated)

घर में बिजली से सुरक्षा के लिए MCB लगाना काफी जरूरी होता है. इसे लगाने से बिजली से चलने वाले उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं. साथ ही शॉर्ट सर्किट जैसी समस्या होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है. ऐसे में जानते हैं कि घर में एमसीबी वाला बोर्ड कहां लगाना सबसे अच्छा होगा. उससे पहले हम जान लें कि एमसीबी होता क्या है और ये कैसे काम करता है.  

MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है. यह एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमेकेनिकल डिवाइस है, जो बिजली से जुड़ी समस्या का समाधान करता है. यह घरों  के इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसी असामन्य स्थिति आने पर बिजली की सप्लाई को अपने आप बंद कर देता है.

एमसीबी है क्या और ये कैसे काम करता है
पुराने समय में बिजली की सुरक्षा के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल होता था. फ्यूज खराब होने पर उसे बदलना पड़ता था, लेकिन MCB को समस्या ठीक होने के बाद एक साधारण स्विच की तरह दोबारा चालू किया जा सकता है.

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जब सर्किट में तय क्षमता से ज्यादा करंट आ जाता है, तो इसमें लगी बाई-मेटलिक स्ट्रिप  गर्म होकर मुड़ जाती है. इससे सर्किट का कनेक्शन टूट जाता है. ऐसा शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अचानक बहुत अधिक करंट आने पर होता है. इससे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इसका प्लंजर ट्रिप लीवर को धक्का देता है और बिजली तुरंत कट जाती है.

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एमसीबी घर में कहां लगाना चाहिए?
घर में MCB वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए, जहां आसानी से पहुंचा जा सके.  यह घर के मेन गेट के पास, सीढ़ी के पास या हॉल जैसी जगहों पर लगाना चाहिए. 

एमसीबी को हमेशा मेन डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड में लगाना चाहिए. यह पूरे इलेक्ट्रिकल लोड डिस्ट्रिब्यूशन को कंट्रोल करता है और स्मार्ट मॉनिटरिंग देता है. घर में जहां हाई पावर अप्लाइंसेस जैसे एसी, गीजर, वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव, हीटर लगे हों, वहां भी इसे लगाया जा सकता है.  

यह भी पढ़ें: दिखने में मार्बल जैसा, एक्स्ट्रा मजबूत... ट्रेंड में फाइबर ग्लास, जो पड़ता है काफी सस्ता!

एमसीबी बोर्ड को ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए. यहां किसी भी इमरजेंसी वाली स्थिति में बिजली को तुरंत बंद या चालू किया जा सके.  इसे बहुत ज्यादा नमी वाले जगहों पर लगाने से बचना चाहिए - जैसे बाथरूम के अंदर. यह बोर्ड हमेशा 6 से 6 फुट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए. क्योंकि, यह बोर्ड हमेशा बच्चे की पहुंच से दूर होनी चाहिए. 

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