अजय राय को पुलिस ने लिया हिरासत में, सहारनपुर जा रहे थे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष

सहारनपुर में पुरानी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है. यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सहारनपुर जाने का ऐलान कर दिया. अजय राय कांग्रेस नेताओं के साथ सहारनपुर के लिए रवाना भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया. यूपी पुलिस ने रोका, तो अजय राय और कांग्रेस के अन्य नेता वहीं धरने पर बैठ गए.

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यूपी पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया. जानकारी के मुताबिक अजय राय यूपी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ सहारनपुर जा रहे थे. यूपी कांग्रेस कार्यालय से वह अभी निकले ही थे, कि पुलिस ने मॉल एवेन्यू चौराहे पर रोक लिया. यूपी पुलिस के रोकने पर अजय राय और अन्य कांग्रेस नेता वहीं धरने पर बैठ गए.

यूपी पुलिस ने अजय राय को हिरासत में ले लिया. यूपी पुलिस जब अजय राय को लेकर जाने लगी, मौके पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया. अजय राय और कांग्रेस के अन्य नेताओं को हिरासत में लेकर यूपी पुलिस लखनऊ पुलिस लाइन ले गई है.

अजय राय ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर नउनको जबरन हिरासत में लिया जा रहा है. उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी. ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी.

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गौरतलब है कि अजय राय ने सरकार से धार्मिक स्थलों को लेकर संवेदनशीलता बरतने की अपील की थी. अजय राय ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद ढहाए जाने को लेकर कहा था कि यूपी को नफरत और विभाजनकारी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे. अजय राय ने हर हाल में सहारनपुर जाने का ऐलान किया था.

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अजय राय सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद ध्वस्त करने की घटना के संबंध में मस्जिद कमेटी एवं पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे थे.

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