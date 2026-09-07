scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

30 फीट की ऊंचाई से छलांग, नीचे पानी की जगह चट्टान... REEL के चक्कर में पुष्पेंद्र के दोनों पैर टूटे!

झांसी के पहूज बांध में रील बनाने के लिए 30 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले पुष्पेंद्र का स्टंट हादसे में बदल गया. पानी कम होने के कारण उसके पैर चट्टान से टकरा गए, जिससे दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. अस्पताल में एक पैर में दो रॉड डाली गई हैं.

Advertisement
X
झांसी के पुष्पेंद्र कुमार ने डैम से लगाई छलांग (Photo- ITG)
झांसी के पुष्पेंद्र कुमार ने डैम से लगाई छलांग (Photo- ITG)

यूपी के झांसी में सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक युवक को भारी पड़ गया. स्टंट के लिए करीब 30 फीट ऊंची जगह से बांध में छलांग लगाने वाला युवक पानी की गहराई कम होने के कारण नीचे मौजूद चट्टान से जा टकराया. हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह घायल हो गए और फ्रैक्चर हो गया. घटना के दौरान उसके दोस्त मोबाइल से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक पैर में दो रॉड डाली गई हैं, जबकि दूसरे पैर का ऑपरेशन होना है. घटना रक्सा थाना क्षेत्र स्थित पहूज बांध की बताई जा रही है. हादसे का वीडियो अब सामने आया है. 

रेलिंग फांदकर छलांग लगाने से पहले दोस्तों ने बनाया वीडियो

रक्सा थाना क्षेत्र के परवाई गांव निवासी 32 वर्षीय पुष्पेंद्र कुमार मनौरिया रविवार शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ पहूज बांध घूमने गया था. बताया गया कि वहां दोस्तों के साथ रील बनाने के दौरान पुष्पेंद्र बांध के बाईं तरफ बने व्यू पॉइंट पर पहुंच गया. इस स्थान पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगी हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Reel के लिए स्टंट पड़ा भारी, बांध में कूदते ही हादसा
यूपी में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo-ITG)
परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें रहेंगी बेस्ट
jhansi medical college
झांसी में इंसानियत हुई शर्मसार! पैसे बिना पार्किंग में पड़ा रहा शव
Husband Without Money Holds Wife.s Dead Body on Stretcher in Rain
मां की लाश के बगल में रोती बच्ची, जमीन पर बैठा पति, पैसे नहीं तो एंबुलेंस नहीं
Newlywed woman caught with lover in Jhansi (Photo- ITG)
झांसी: बिस्तर पर प्रेमी संग पकड़ी गई महिला, बोली- वो सिर्फ दोस्त

वीडियो में दिखाई देता है कि पुष्पेंद्र रेलिंग पार करने के बाद छलांग लगाने की तैयारी करता है. दूसरी तरफ खड़े उसके दोस्त मोबाइल कैमरे से उसका वीडियो बना रहे थे. माहौल में दोस्तों की हंसी-मजाक के बीच एक दोस्त यह कहते हुए सुनाई देता है- "भगवान तेरी आत्मा को शांति दे." इसके कुछ ही क्षण बाद पुष्पेंद्र करीब 30 फीट की ऊंचाई से बांध के अंदर छलांग लगा देता है. लेकिन स्टंट का यह प्रयास कुछ ही सेकंड में हादसे में बदल जाता है.

Advertisement

पानी समझकर जहां कूदा, वहां चट्टान से टकराए पैर

बताया गया कि जिस स्थान पर पुष्पेंद्र नीचे गिरा, वहां पानी की गहराई काफी कम थी और नीचे चट्टानी सतह मौजूद थी. छलांग के दौरान उसके दोनों पैर सीधे नीचे जाकर चट्टान से टकरा गए. जोरदार चोट लगने से दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया.

चोट लगने के बाद पुष्पेंद्र के लिए पानी से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया. उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और वह पानी में डूबने लगा. बताया गया कि उसने अपने पैरों को हाथों से पकड़कर संभालने की कोशिश की. इसके बाद किसी तरह हाथों के सहारे तैरते हुए उसने वहां लगी सरिया को पकड़ा और बाहर निकलने का प्रयास किया.

आसपास मौजूद लोगों ने स्थिति देखी तो किसी तरह युवक को पानी से बाहर निकाला. हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रासलैंड चौकी प्रभारी रणविजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया. सूचना मिलने के बाद उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.

एक पैर में डली दो रॉड, दूसरे का भी होगा ऑपरेशन

पुष्पेंद्र ने बताया कि वह स्टंट करने के दौरान ऊपर से पानी में कूदा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नीचे पानी की गहराई इतनी कम है. जैसे ही उसके पैर नीचे की सतह से टकराए, दोनों पैरों में गंभीर चोट लग गई.

Advertisement

उसके मुताबिक हादसे के बाद वह कुछ समय तक पानी में ही रहा. चोट और दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और सरिया पकड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुआ. इसके बाद दोस्तों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया.

पुष्पेंद्र ने बताया कि उसके एक पैर में चोट अधिक गंभीर है, जिसके ऑपरेशन के दौरान दो रॉड डाली गई हैं. दूसरे पैर का भी ऑपरेशन किया जाना है.

हादसे के बाद बोला- अब कभी नहीं करूंगा ऐसा स्टंट

पुष्पेंद्र के मुताबिक वह पहले भी कई बार अलग-अलग जगहों पर स्टंट कर चुका था. उसे लगता था कि वह आसानी से ऐसा कर सकता है, लेकिन इस बार कुछ ही सेकंड की लापरवाही ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया.

हादसे के बाद पुष्पेंद्र ने माना कि जान जोखिम में डालकर सोशल मीडिया के लिए स्टंट करना बेहद खतरनाक है. उसका कहना है कि इस घटना के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और अब वह दोबारा इस तरह की स्टंटबाजी नहीं करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    NIA मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को जल्द NIA कोर्ट बनाने के निर्देश |
    कनाडा से ट्रंप की अदावत क्या है? पहले ट्रूडो की बेइज्जती, अब कार्नी से लगातार पंगा |
    'सपा सरकार बनी तो सम्राट अशोक जयंती पर छुट्टी...', अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान |
    आत्मनिर्भर भारत ही असली रक्षा कवच बनेगा- सुरक्षा सभा में बोले एक्सपर्ट |
    Ishan Kishan की गर्लफ्रेंड की पोस्ट ने काटा गदर! दोहरा शतक जड़ते ही अदिति ने किया कुछ ऐसा कि हो गया VIRAL |
    पीजी बिल्डिंग गिरने से 7 छात्रों की मौत, जानें दिल्ली में मकान बनाने के क्या हैं नियम? |
    LIC का ये धांसू प्लान, सिर्फ 24 रुपये रोजाना में 50 लाख का बीमा कवर |
    पैदाइश से छाया अंधेरा-गांव में देखी तंगी, तंबूरा बजाने वाला नेत्रहीन सिंगर बना स्टार, 'हनुमान अंश' में कैसे मिला मौका? |
    कार का बोनट खोला तो अंदर दिखा 7 फीट लंबा अजगर, मुंबई के दहिसर में मचा हड़कंप |
    अभी रक्षाबंधन पर आया था बेटा... अब DU छात्र अक्षत का शव लौटेगा घर, रो-रोकर परिवार बेहाल
    Advertisement