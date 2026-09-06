Besan Roti Recipe: लहसुन की चटनी के साथ बनाएं राजस्थानी बिस्किट रोटी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

Besan Roti Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है. लेकिन आप रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो बेसन की मोटी रोटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है, जिसे मोटी रोटी, जड़ी रोटी या बिस्किट रोटी भी कहा जाता है. यह आम रोटी से थोड़ी मोटी होती है और इसका देसी स्वाद हर किसी को पसंद आता है. तो अगर आप भी रोज नाश्ते में पोहा-उपमा या पराठा खाकर बोर हो गए हैं और नाश्ते में कुछ अलग, टेस्टी और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार बेसन की यह मोटी रोटी जरूर बनाएं.

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1 कप बेसन

1 कप गेहूं का आटा

½ छोटा चम्मच अजवाइन

1 चुटकी हींग

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच घी

जरूरत के अनुसार पानी

बेसन की मोटी रोटी बनाते कैसे हैं?

बेसन की मोटी रोटी बनाने के सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की बड़ी लोई बनाकर सामान्य रोटी से थोड़ी मोटी बेल लें. अब तवा गर्म करें और रोटी को दोनों तरफ से हल्का-हल्का सेंक लें. जब रोटी आधी पक जाए तो इसे सीधे गैस की आंच पर अच्छी तरह सेंकें, ताकि यह अंदर तक पक जाए और हल्का स्मोकी स्वाद आ जाए. रोटी तैयार होने पर ऊपर से घी लगाएं और गरमागरम परोसें. बेसन की यह मोटी रोटी घी और गुड़ के साथ खाई जा सकती है. इसके अलावा लहसुन की चटनी, दही, अचार या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ भी इसका स्वाद बेहद लाजवाब लगता है.

इन बातों का रखें ध्यान

आटा सख्त गूंथें, ज्यादा नरम आटा न रखें, वरना रोटी मोटी और अच्छी तरह नहीं बन पाएगी.

रोटी को नॉर्मल रोटी की तुलना में थोड़ा मोटा ही बेलें.

रोटी को तवे पर पहले हल्का-हल्का दोनों तरफ से सेंकें, उसके बाद ही गैस की सीधी आंच पर पकाएं.

गैस की आंच बहुत तेज न रखें, वरना रोटी बाहर से जल सकती है और अंदर से कच्ची रह सकती है.

रोटी को सीधी आंच पर पकाते समय बार-बार पलटते रहें, ताकि यह अंदर तक अच्छी तरह सिक जाए.

रोटी पकने के बाद तुरंत ऊपर से थोड़ा घी लगाएं, इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है.

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