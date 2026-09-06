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ग्रीस में एयर शो में करतब दिखाते समय क्रैश हुआ F-4 फाइटर जेट, 2 पायलटों की मौत

ग्रीस में एयर शो के दौरान F-4 फैंटम फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई. हादसे के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए 85 दमकलकर्मियों के साथ 11 विमान और हेलीकॉप्टर लगाए गए. आयोजकों ने सप्ताहांत के बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए.

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ग्रीस में एयर शो के दौरान F-4 फैंटम फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलटों की मौत.(Pic - Reuters)
ग्रीस में एयर शो के दौरान F-4 फैंटम फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलटों की मौत.(Pic - Reuters)

ग्रीस में शनिवार, 5 सितंबर को एयर शो के दौरान दो सीटों वाला F-4 फैंटम फाइटर जेट क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में फाइटर जेट को नीचे गिरते हुए देखा गया. इसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया. यह घटना एयर शो देखने पहुंचे दर्शकों से कुछ सौ मीटर की दूरी पर हुई.

यह हादसा एथेंस के उत्तर में स्थित तानाग्रा एयर बेस पर हुआ, जहां एयर शो आयोजित किया जा रहा था. रॉयटर्स ने लेन के लेआउट, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर और पहाड़ों के आधार पर घटना की जगह की पुष्टि की, जो आर्काइव और सैटेलाइट तस्वीरों से मेल खाते थे. घटना की तारीख की पुष्टि फाइल के मेटाडेटा और इलाके में विमान हादसे की रिपोर्ट से की गई.

एयर बेस पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से इलाके को छोड़ने की अपील की जा रही थी. क्रैश हुआ F-4 विमान एथेंस फ्लाइंग वीक में हिस्सा ले रहा था. यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें कई देशों की सैन्य और नागरिक विमानन टीमें हिस्सा लेती हैं.

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दो पायलटों के शव बरामद किए गए

ग्रीस के एयरफोर्स अधिकारियों के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोनों पायलटों के शव बरामद कर लिए गए. यह अभियान शुरुआती दौर में तानाग्रा एयरफोर्स बेस के परिसर में लगी आग के कारण प्रभावित हुआ था. यह एयरबेस एथेंस से करीब 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है.

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आग पर काबू पाने के लिए 85 दमकलकर्मियों के साथ 11 पानी गिराने वाले विमान और हेलीकॉप्टर लगाए गए थे. आग एथेंस फ्लाइंग वीक में दर्शकों के लिए बनाए गए क्षेत्र से कुछ दूरी पर थी.हादसे के बाद आयोजकों ने सप्ताहांत में होने वाले बाकी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए. वहीं, एयरबेस के पास के एक इलाके में लगी आग के कारण लोगों को वहां से निकलने का आदेश भी दिया गया था.

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