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कांगो में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, लपटों में घिरकर 22 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

कांगो की राजधानी किंशासा में शादी समारोह के दौरान इमारत में भीषण आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

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कांगो की राजधानी किंशासा में आग से जली इमारत. (representational image)
कांगो की राजधानी किंशासा में आग से जली इमारत. (representational image)

मध्य अफ्रीका के कांगो देश की राजधानी किंशासा में शादी का जश्न मातम में बदल गया. शुक्रवार रात एक इमारत में भीषण आग लगी. इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए. लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

यह हादसा उत्तरी किंशासा के लिंगवाला इलाके में हुआ. शुक्रवार रात शादी की पार्टी के बीच अचानक लपटें उठीं, जिसने शनिवार तड़के तक पूरी इमारत को राख कर दिया. भवन के गलियारे बेहद संकरे थे. जान बचाने की होड़ में लोग दरवाजों पर ही फंस गए, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया.

मची अफरा-तफरी के बीच बाहर निकले लोगों ने घायलों को संभाला. कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया, तो कइयों ने वहीं दम तोड़ दिया. सड़क किनारे एक तरफ गंभीर रूप से झुलसे लोग पड़े थे, तो दूसरी तरफ शव रखे गए.

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बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 22 मौतों की पुष्टि हुई है. घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए यह संख्या बढ़ सकती है. आग लगने की असली वजह अभी साफ नहीं हुई, जिसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है.

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संकरी गलियां बनीं मुसीबत

कांगो के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैकमिन शाबानी ने हादसे को त्रासदी बताया. वह शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया.

किंशासा के घनी आबादी वाले इलाकों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. ऐसे इलाकों में कई जगह दमकल जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी रहती है. सूखे मौसम में आग का खतरा भी बढ़ जाता है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इस साल शहर में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं.

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