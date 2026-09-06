scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Gochar 2026: शुक्र का राशि परिवर्तन, 7 राशियों को मिलेगा धन

Shukra Gochar 2026: शुक्र ने तुला राशि में प्रवेश करेंगे. जानें शुक्र गोचर से किन 7 राशियों को धन, करियर, कारोबार और प्रेम के मामले में लाभ मिल सकता है.

Advertisement
X
7 राशियों के लिए आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से अच्छे योग बन सकते हैं. (Photo: ITG)
7 राशियों के लिए आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से अच्छे योग बन सकते हैं. (Photo: ITG)

Shukra Gochar 2026: सितंबर की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाली है. 7 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा, धन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्र का अपनी राशि में गोचर कई राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. 6 सितंबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 6 नवंबर तक यहीं रहेंगे. इस अवधि में 7 राशियों के लिए आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से अच्छे योग बन सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई बेहतर अवसर मिल सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. कारोबारियों के लिए नई डील या साझेदारी के रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं. निजी जीवन में भी पार्टनर के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Nakshatra Parivartan 2026
बुध की बदली चाल, 13 सितंबर तक इन 5 राशियों को लाभ ही लाभ
shani gochar 2027
मेष राशि में शनि का प्रवेश! इन 3 राशियों पर बढ़ेगी आफत!
Saturn-Venus conjunction
आज बनेगा साल का सबसे शुभ नवपंचम राजयोग, 4 राशियां होंगी लकी!
mangal nakshatra gochar
गुरु के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश, चमकेंगी ये 4 राशियां!
shukra transit 2026
शुक्र का कन्या में गोचर, इन 7 राशियों की बदलेगी किस्मत!

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर करियर और आर्थिक मामलों में लाभकारी रह सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ हो सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नई डील मिलने या पुराने प्रोजेक्ट से फायदा होने की संभावना है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे .

Advertisement

कन्या राशि

शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे लोगों को कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ा अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी.

तुला राशि

शुक्र का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष माना जा रहा है. आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ सकता है. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी काम में सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है. धन से जुड़े अटके हुए मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार हो सकता है. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर धन और करियर के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है. नौकरी में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं. नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं. कारोबारियों को नया काम शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने का मौका मिल सकता है. इस अवधि में घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा .

Advertisement

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को 2 सितंबर के बाद करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट या काम से लाभ मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे. इस दौरान कोई बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता मिल सकती है. नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत भी मिल सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर पैसा और प्रेम, दोनों मामलों में शुभ रह सकता है. इनकम के नए सोर्स बनने की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. कारोबार में कोई लाभकारी अवसर हाथ लग सकता है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

कब तक रहेगा शुक्र का प्रभाव?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार शुक्र 2 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 6 नवंबर तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे. खास बात यह है कि सितंबर में शुक्र के अलावा बुध, सूर्य और मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे. इसलिए महीने में ग्रहों की चाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हनुमान जी का आशीर्वाद है', ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान अंश में गाकर छाया नेत्रहीन बुंदेली सिंगर, हुआ भावुक |
    Shukra Gochar 2026: शुक्र का राशि परिवर्तन, 7 राशियों को मिलेगा धन |
    ईरान में शादी समारोह पर अमेरिका का ड्रोन हमला, देखें US TOP-10 |
    ग्रीस में एयर शो में करतब दिखाते समय क्रैश हुआ F-4 फाइटर जेट, 2 पायलटों की मौत |
    राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के युद्धविराम का किया ऐलान, देखें दुनिया आजतक |
    बुध कमजोर, केतु कर रहा परेशान... गणेश जी कैसे बनाएंगे बिगड़े काम? |
    Mirzapur The Movie Box Office Day 2: 50 करोड़ पार हुई मिर्जापुर, थिएटर में मचा भौकाल, शोज रहे हाउसफुल! |
    Water Palaces in India: पानी पर तैरते भारत के 5 सबसे खूबसूरत वाटर पैलेस, जहां आज भी दिखती है शाही विरासत |
    बुध का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन! चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत! |
    दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली
    Advertisement