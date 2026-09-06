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'हनुमान जी का आशीर्वाद है', ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान अंश में गाकर छाया नेत्रहीन बुंदेली सिंगर, हुआ भावुक

सुनील लोधी जिन्होंने फिल्म हनुमान अंश में हनुमान जी के ऊपर एक मधुर भजन गाकर लोगों के दिलों पर राज किया, उन्होंने अपनी सक्सेस को लेकर पहली बार बात की. उनका कहना है कि ये सबकुछ हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ है.

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हनुमान अंश फिल्म का सिंगर (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश फिल्म का सिंगर (Photo: Screengrab)

2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश इस समय वो कर रही है, जो कुछ बड़ी बजट की फिल्में करने का सपना देखती हैं. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म किसी आंधी की तरह आई है, जो अपने साथ कई रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. फिल्म हनुमान अंश लोगों का दिल जीतते हुए नेट 100 करोड़ का आंकड़ा लगभग छू गई है. अपने पांचवे शनिवार को भी इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. 

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म इस समय इतिहास रच चुकी है. इसके गाने भी सबके दिलों में उतर चुके हैं. सुनील लोधी, जो बुंदेलखंड के एक नेत्रहीन सिंगर हैं उनका गाया हुआ भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे' खूब सुना जा रहा है. इस फिल्म की सक्सेस से वो इमोशनल भी हो गए हैं. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म हनुमान अंश पर खुलकर बात की.  

नेत्रहीन होने के बावजूद कैसे सीखा संगीत?

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सुनील लोधी बचपन से ही देख नहीं सकते हैं और उन्होंने कभी संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं ली. वो बताते हैं कि उन्होंने किसी गुरु से संगीत नहीं सीखा. वो सिर्फ लता मंगेशकर के गाने सुन-सुनकर गाना सीखते रहे और गांव में होने वाले भजन-कीर्तन में गाते थे.  बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर बुंदेली लोकगीत और भजन पोस्ट करना शुरू किया.

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साल 2019 में उनके एक बुंदेली गाने को लोगों का खूब प्यार मिला. इसके बाद वो मुंबई गए, जहां उनकी मुलाकात हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी से हुई और उन्हें फिल्म में गाने का मौका मिला. हालांकि हनुमान अंश से पहले सुनील लोधी का एक भजन मोरे संकट के कटैया काफी पॉपुलर हो चुका था. उन्होंने बताया- एक बार झांसी की ट्रेन में मेरे कुछ फैंस ने मुझे तानपुरा लिए देखा और गाना सुनाने को कहा. मैंने वहीं मोरे संकट के कटैया गाया. बाद में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और ये खूब वायरल हो गया. 

हनुमान अंश की सक्सेस पर क्या बोले सुनील?

सुनील लोधी का कहना है कि पहले गांव में लोग उनसे बात करने से भी कतराते थे, लेकिन अब फिल्म हनुमान अंश की सक्सेस के कारण वही लोग उन्हें देखकर मुस्कुराकर बात करते हैं. उन्हें लगता है कि ये सब हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ है. उन्होंने अपनी सफलता को '100% हनुमान जी का चमत्कार' बताया. 

उन्होंने कहा- जैसे हनुमान अंश को शुरुआत में ज्यादा दर्शक नहीं मिले, वैसे ही मेरे भजन को भी पहले डेढ़ महीने तक ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे. फिर अचानक एक रील के बाद गाना तेजी से लोकप्रिय हो गया. ये सबकुछ हनुमान जी के आशीर्वाद का कमाल है. मैं चाहता हूं कि मुझे हनुमान जी और धार्मिक विषयों पर बनने वाली फिल्मों और शोज में भजन गाने के और मौके मिलें. 

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