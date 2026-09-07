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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के बाद बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में कई ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है.

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दिल्ली पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. (Photo- PTI)
दिल्ली पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. (Photo- PTI)

दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे के लिए जिम्मेदार बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल को दबोचने के लिए कई टीमें बनाई हैं. वहीं, सोमवार को ट्रेडिंग ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार करते नजर आए. इन खबरों के अलावा, पटना में पुनपुन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद रेल यातायात प्रभावित हुआ है. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

दिल्ली में 'मौत की इमारत' का मालिक हरिराम फरार, पुलिस ने गुरुग्राम समेत कई जगह मारे छापे 

दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे के लिए जिम्मेदार और फरार चल रहे बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल को दबोचने के लिए कई टीमें बनाई हैं. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं. दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम समेत दिल्ली-एनसीआर में कई संभावित ठिकानों पर रेड मारी है.

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शेयर मार्केट खुलने से पहले ऑर्डर लगाने का तरीका बदला, नए नियम आज से लागू 

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्री-ओपन सेशन में ऑर्डर डालने के नियम आज से बदल गए हैं. कुल 15 मिनट का प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक ही रहेगा, लेकिन अब इसे अलग-अलग चरणों में बांटा गया है. सबसे अहम बदलाव यह है कि सुबह 9:05 बजे से 9:10 बजे के बीच मार्केट ऑर्डर नहीं लगाए जा सकेंगे. इस दौरान सिर्फ लिमिट ऑर्डर की अनुमति होगी.

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Stock Market Fall Reason: ये चार कारण... जिनसे खुलते ही फिसला शेयर बाजार, IT स्टॉक धड़ाम 

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन खराब शुरुआत हुई. ट्रेडिंग ओपन होने के साथ ही मार्केट के दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ रेड जोन में कारोबार करते हुए नजर आए. इस दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स खुलने के साथ ही 250 अंक से ज्यादा फिसल गया, वहीं NSE का निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 23,883 पर खुला और 23,818 तक टूट गया.  

अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप, 130KM गहराई में था केंद्र 

अफगानिस्तान में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. NCS के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई. भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजकर 36 मिनट 23 सेकंड पर आया. भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 130 किलोमीटर की गहराई में था. इसका लोकेशन 36.114 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.820 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया. 

TMC नेता काजल घोष गिरफ्तार, 72 साल की महिला की जमीन पर कब्जे का आरोप 

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस नेता काजल घोष की रविवार रात गिरफ्तारी हुई है. दार्जिलिंग जिला पुलिस ने उन्हें कथित जमीन फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया है. काजल घोष TMC के पूर्व बूथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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दिल्ली-UP से MP-बिहार तक बरसेंगे बादल, IMD का आंधी-तूफान का अलर्ट 

मौसम विभाग ने 7 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, MP, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.

'कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं सुधरेगा पाकिस्तान क्रिकेट...', मिस्बाह उल हक ने PCB को लताड़ा 

पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने PCB की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. इंग्लैंड दौरे के दौरान सात खिलाड़ियों और दो कोचों को टेस्ट टीम से वापस भेजने के फैसले के बाद मिस्बाह ने बोर्ड के रवैये को प्रतिक्रियात्मक बताया. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में दबाव के बीच तत्काल फैसले लेने की आदत पर भी सवाल उठाया. 

रेलवे अपडेट! बिहार में आज रद्द रहेंगी ये 10 ट्रेनें, 10 का रूट रहेगा डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट 

बिहार की राजधानी पटना में पुनपुन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है. पुनपुन और परसा बाजार रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर-21 पर ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. इसके चलते 7 सितंबर 2026 को इस रूट से चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द और 10 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है.

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उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 जिलों में स्कूल बंद... प्रशासन ने दी ये सलाह 

उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए तीन जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं, नैनीताल में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है.  

100 करोड़ पार हुई 'मिर्जापुर: द मूवी', बॉक्स ऑफिस की 'गद्दी' पर दिखाया दम! तीसरे दिन हुई धांसू कमाई 

मिर्जापुर द मूवी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹132 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. रविवार को 12.5% के जंप के साथ, मिर्जापुर द मूवी ने 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं, भारत में फिल्म की टोटल नेट कमाई 93.75 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. मिर्जापुर द मूवी को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. 

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