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Quote of the Day: सफल होना है तो छोड़ दें 5 आदतें, चाणक्य ने बताया है सफलता का राज

Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार कुछ आदतें व्यक्ति की सफलता और तरक्की में बड़ी रुकावट बन सकती हैं. जानें कौन-सी आदतें छोड़कर सफलता की राह आसान बनाई जा सकती है.

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Quote of the Day 7 September 2026: चाणक्य नीति के अनुसार कुछ आदतें व्यक्ति की सफलता और तरक्की में बड़ी रुकावट बन सकती हैं.
Quote of the Day 7 September 2026: चाणक्य नीति के अनुसार कुछ आदतें व्यक्ति की सफलता और तरक्की में बड़ी रुकावट बन सकती हैं.

Quote of the Day: हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना और सफलता हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता. कई बार हमारी अपनी आदतें ही तरक्की की राह में रुकावट बन जाती हैं. आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी ही आदतों और व्यवहार के बारे में बताया है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. चाणक्य के अनुसार अगर इंसान समय रहते अपनी कमियों को पहचानकर उनमें सुधार कर ले, तो सफलता की राह आसान हो सकती है. 

आलस्य को न बनने दें आदत

चाणक्य नीति के अनुसार आलस्य व्यक्ति की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है. जो व्यक्ति जरूरी काम को लगातार टालता रहता है, उसके हाथ से कई अच्छे अवसर निकल जाते हैं. सही समय पर फैसला लेना और काम को पूरा करना सफलता के लिए जरूरी है. इसलिए किसी भी काम को कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए. 

केवल किस्मत के भरोसे न बैठें

किस्मत पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर प्रयास छोड़ देना नुकसानदायक हो सकता है. चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए. मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास ही आगे बढ़ने में मदद करता है. 

लक्ष्य की कमी भी बन सकती है बाधा

अगर व्यक्ति को यह ही पता न हो कि उसे हासिल क्या करना है, तो उसकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा पाती. चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है. इसके साथ ही अनुशासन और निरंतर प्रयास भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

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अभ्यास छोड़ने की गलती न करें

किसी भी काम में लगातार बेहतर बनने के लिए अभ्यास जरूरी है. चाणक्य ने भी ज्ञान और विद्या के साथ अभ्यास के महत्व पर जोर दिया है. लगातार अभ्यास न करने से सीखी हुई चीजें भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती हैं. इसलिए नई चीजें सीखने और अपनी क्षमता को बेहतर करने का प्रयास जारी रखना चाहिए. 

मुश्किल आने से पहले तैयार रहें

चाणक्य के बताए श्लोक का भाव है कि जो व्यक्ति संकट आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच लेता है. मुश्किल समय में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है, वह बेहतर स्थिति में रहता है. वहीं हर परिस्थिति को किस्मत के भरोसे छोड़ देने वाला व्यक्ति मुश्किल में फंस सकता है. इसलिए भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करना समझदारी है. 

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