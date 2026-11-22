हरियाणा के जींद में देर रात बड़ा हादसा हो गया. रोहतक रोड पर स्थित HP गैस बॉटलिंग प्लांट से कुछ ही दूरी पर खड़े एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

और पढ़ें

राहत की बात ये रही कि ट्रक का टैंकर नहीं फटा और पास ही मौजूद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक लपटें नहीं पहुंचीं, वरना बड़ी तबाही मच सकती थी. शनिवार रात करीब 11 बजे हुई हुए इस हादसे की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में दहशत फैल गई.

एक ग्रामीण ने बताया कि आग लगने के बाद लोग अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांवों की ओर भागने लगे थे. वहीं, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत करने की कोशिश की.

दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत कर पाया काबू

सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. जींद CRSU यूनिवर्सिटी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने बताया कि मौके पर आग बेहद भयानक थी. ऐसे में आग बुझाने के लिए जींद सहित आसपास के जिलों से दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां बुलाई गईं.

Advertisement

दमकल कर्मचारियों ने दो से तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. चौकी इंचार्ज के मुताबिक, एहतियात के तौर पर जींद के आसपास के गांवों में भी 15 से 20 दमकल गाड़ियां तैनात की गई थीं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के लाजपत नगर में फायर सेफ्टी उपकरण लगाते वक्त ही भड़की आग! एक की मौत

गैस चोरी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, देर रात कुछ लोग टैंकर से अवैध रूप से गैस चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान आग भड़क गई. हालांकि, पुलिस का कहना है कि आग किन कारणों से लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है. वहीं, इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

(इनपुट- सुनील कुमार)

---- समाप्त ----