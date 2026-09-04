Aloo Kurkure Recipe: आलू और पोहे से घर पर बनाएं बाजार जैसे क्रिस्पी कुरकुरे, चटपटा स्वाद सबको आएगा पसंद

Aloo Kurkure Recipe: शाम की चाय के साथ अक्सर कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन करता है. ऐसे में अगर आप हर दिन समोसा, पकौड़े या बिस्किट खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं तो घर पर आलू कुरकुरे ट्राई कर सकते हैं. आलू से तैयार होने वाले इन कुरकुरों की खासियत है कि ये बाहर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं. इसमें पोहे की कोटिंग की जाती है जो तलने के बाद इसे अच्छी क्रंचीनेस देती है.
हरी मिर्च, पुदीना, जीरा पाउडर और नींबू का रस इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं. इसे आप शाम की चाय के साथ हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि आलू से क्रिस्पी कुरकुरे कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
4 छोटे आलू
¾ कप मैदा
¾ कप पोहा
1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
1 चम्मच जीरा पाउडर
थोड़े से पुदीने के पत्ते
स्वादानुसार नमक
1 चम्मच नींबू का रस
तलने के लिए तेल
जरूरत के अनुसार पानी