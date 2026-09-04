बेड पर लेटी थी बेटी, पिता ने किया बांके से वार, तड़पी तो घोंट दिया गला... दूसरी जाति के लड़के से अफेयर पर निर्मम हत्या

यूपी के आगरा में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां थाना एकता क्षेत्र के एक गांव में सीमेंट व्यापारी चंद्रवीर ने दूसरी जाति के युवक से प्रेम-प्रसंग के विवाद में अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी लक्ष्मी की बांके से हमला करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी. 12वीं पास लक्ष्मी का गांव के ही एक युवक से अफेयर था, जिसे लेकर घर में पिछले दो दिनों से भारी तनाव चल रहा था. वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था. हत्या करने के तुरंत बाद आरोपी पिता खुद थाने पहुंचा और पुलिस को अपनी बेटी का कत्ल करने की जानकारी दी.

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दूसरी जाति के युवक से अफेयर बना विवाद की वजह

गांव में चंद्रवीर अपनी पत्नी रजनी और बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था, जबकि बड़ा बेटा लवकुश गुरुग्राम में नौकरी करता है. पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी पड़ोस में रहने वाले दूसरी जाति के युवक के संपर्क में थी. पिता चंद्रवीर लगातार बेटी को इस रिश्ते से दूर रहने के लिए समझा रहा था, लेकिन लक्ष्मी इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर घर में लगातार दो दिनों से झगड़ा हो रहा था.

मां गई थी बाजार, अकेले पाकर किया हमला

शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे लक्ष्मी घर में बेड पर लेटी हुई थी. उस वक्त उसका भाई गुरुग्राम में था और मां रजनी किसी काम से बाजार गई हुई थी. इसी दौरान गुस्से में पहुंचे चंद्रवीर ने पहले बांके से लक्ष्मी के सिर पर वार किया. सिर में गंभीर चोट लगने से जब लक्ष्मी तड़पने लगी, तो उसने दोनों हाथों से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

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खुद थाने पहुंचा पिता, जांच में जुटी पुलिस

हत्या करने के बाद आरोपी चंद्रवीर सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए वारदात की पूरी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसीपी मौके पर पहुंचे. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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