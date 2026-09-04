Delhi Janmashtami Night Out: परिवार संग आधी रात तक घूमने का प्लान? जन्माष्टमी पर जाएं दिल्ली के ये 4 बड़े मंदिर

Janmashtami Night Out in Delhi: जन्माष्टमी सिर्फ व्रत और पूजा का त्योहार नहीं है, बल्कि इस दिन दिल्ली का माहौल भी देखने लायक होता है. शाम होते ही कई राजधानी के मंदिर रोशनी से जगमगा उठते हैं, जगह-जगह कृष्ण की झांकियां सजती हैं और भजन-कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है. भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए मंदिर भी आधी रात तक खुले रहते हैं और वहां पर भक्त भजन-कीर्तन करते रहते हैं.

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अगर आप दिल्ली में आधी रात जन्माष्टमी के मौके पर बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन कुछ खास मंदिरों का रुख कर सकते हैं. यहां पहुंचकर आपको महसूस नहीं होगा कि आधी रात हो रही है, इस दिन ऐसा माहौल वहां देखने को मिलता है कि लोग खुशी से झूम उठते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ आप इस दिन को इन मंदिरों में जाकर खास और यादगार बना सकते हैं. आपका यह नाइट आउट आपको हमेशा याद रहेगा.

ISKCON मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश

जन्माष्टमी पर रात में घूमने के लिए दिल्ली के सबसे पॉपुलर स्थानों में से एक ISKCON मंदिर है. जन्माष्टमी के मौके पर यहां मंदिर की डेकोरेशन , कृष्ण की झांकियां, भजन-कीर्तन और खास पूजा हर साल ही लोगों के बीच चर्चित रहती है. आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म के समय खास आरती और पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ फेस्टिव माहौल महसूस करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके प्लान में शामिल हो सकती है.

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बिरला मंदिर

अगर आप ISKCON मंदिर की भीड़ की वजह से किसी दूसरी जगह की तलाश कर रहे हैं तो आपको कनॉट प्लेस के पास स्थित बिरला मंदिर जाना चाहिए. बिरला मंदिर यानी लक्ष्मीनारायण मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली की खास धार्मिक जगहों में शामिल रहता है और रात में मंदिर की रोशनी और सजावट देखने लायक होती है. पूजा-अर्चना के साथ अगर आप दिल्ली के सेंट्रल हिस्से में घूमना चाहते हैं, तो यहां से अपनी नाइट ट्रिप शुरू कर सकते हैं.

छतरपुर मंदिर

अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आप वहां के छतरपुर मंदिर जा सकते हैं, वहां परिसर भी त्योहारों के दौरान अलग ही रंग में नजर आता है. जन्माष्टमी के मौके पर यहां धार्मिक माहौल और सजावट देखने को मिल सकती है. हालांकि रात में निकलने से पहले मंदिर के आयोजन और दर्शन के समय की जानकारी चेक करना बेहतर रहेगा.

ISKCON मंदिर, द्वारका

द्वारका का ISKCON मंदिर भी जन्माष्टमी के दौरान खास तरीके से सजाया जाता है और यहां भी आपको अलग ही भक्तिमय माहौल मिलेगा. शाम होते ही यहां भक्तों की आना-जाना शुरू होने लगता है और रात में कार्यक्रमों के चलते माहौल और भी खास हो जाता है. यहां जाने से पहले कार्यक्रम का समय और एंट्री से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें, क्योंकि त्योहार के दिन भीड़ नॉर्मल दिनों की तुलना में काफी ज्यादा हो सकती है.

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मंदिर के साथ बनाएं पूरा प्लान

अगर आपका मकसद सिर्फ मंदिर जाकर वापस लौटना नहीं, बल्कि जन्माष्टमी की रात को थोड़ा एक्सप्लोर करना भी है, तो आप मंदिर दर्शन के बाद आसपास के फेमस इलाकों का रुख कर सकते हैं. कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्से रात में घूमने के लिए पॉपुलर हैं. हालांकि त्योहार के दिन ट्रैफिक और भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपना रूट पहले से ही डिसाइड करना सही होगा.

आधी रात को निकलते समय इन बातों का रखें ध्यान

जन्माष्टमी की रात मंदिरों में काफी भीड़ हो सकती है. इसलिए अगर बच्चों या बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं, तो ज्यादा भीड़ वाले समय को ध्यान में रखकर प्लान बनाएं. जन्माष्टमी की रात दिल्ली में घूमने का अनुभव बाकी दिनों से बिल्कुल अलग हो सकता है. बस जरूरी है कि आप सही जगह चुनें, कार्यक्रम का समय पहले से चेक करें और भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपना रूट प्लान करें.

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