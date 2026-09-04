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जादू नहीं डांस फॉर्म है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टाइल! इस कोरियोग्राफर ने किया था तैयार

मार्वल के किरदार डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्तियां उनके जादू और उनके हाथों के साइन में है. कमाल की बात ये है कि ये एक डांस फॉर्म से इन्स्पायर है. मार्वल ने एक कोरियोग्राफर से संपर्क किया और फिर बहुत मशक्कत के बाद ये फॉर्म तैयार हुआ. इसकी कहानी जानिए...

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डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर सबसे पहले 1963 में कॉमिक्स में आया था.
डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर सबसे पहले 1963 में कॉमिक्स में आया था.

मार्वल ने अपने सुपरहीरोज़ के मल्टीवर्स में कई ऐसे प्रयोग किए हैं, जो फैन्स को हैरान करते हैं. कॉमिक्स के कई कैरेक्टर हैं, जिनका इंतज़ार फिल्म में एंट्री के लिए रहता है. मार्वल का ऐसा ही एक कमाल का कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज. डॉक्टर स्ट्रेंज की अपनी ताकत है और अपनी एक कहानी भी है. सबसे कमाल है जब स्ट्रेंज अपने हाथ घुमाते हैं और दुश्मनों का खात्मा शुरू हो जाता है. 

लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि फिल्म में दिखे ये हाथ और उंगलियों के मूव्स दरअसल डांस की एक शैली फिंगर टटिंग का हिस्सा हैं. इस पूरी कोरियोग्राफी के पीछे जूलियन डैनियल्स उर्फ जेफंक हैं. यानी ये हुनर कलाकारों को जन्म से नहीं मिला था, बल्कि इसकी ट्रेनिंग दी गई थी.

जेफंक ने इसका ज़िक्र एक इंटरव्यू में किया है. दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज के निर्देशक स्कॉट डेरिकसन ने जेफंक को बेनेडिक्ट कंबरबैच, टिल्डा स्विंटन और मैड्स मिकेलसन को ये फिंगर टटिंग मूव्स सिखाने के लिए रखा था. जेफंक ने इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कोच करना अब भी उन्हें किसी सपने जैसा लगता है. उन्होंने टिल्डा स्विंटन की भी तारीफ की और कहा कि बिग मंडला करते समय उनके मूव्स बहुत स्वाभाविक और बिना गलती के थे.

इस डांस फॉर्म से मिली प्रेरणा

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इसे कोरियोग्राफ करने का फंडा ये था कि फिल्म के लिए हाथों के इशारे बनाते समय उनका फोकस ऐसे मूव्स पर था जो बहुत ज्यादा पेचीदा न हों और कलाकार भारी दबाव में भी उन्हें कर सकें. जेफंक ने यह भी बताया कि उन्हें कई अलग दुनिया से प्रेरणा मिली. 

इनमें टटिंग और फिंगर टटिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में उनका अपना बैकग्राउंड, और उनके पसंदीदा जापानी एनीमे में दिखे एबिलिटी एक्टिवेशन शामिल थे. उनका कहना था कि यह जरूरी था कि ये मूव्स कुछ प्राचीन और सार्वभौमिक जैसे लगें, लेकिन किसी असली कला रूप की सीधी नकल भी न लगें. 

Doctor Strange (1974) #1 | Comic Issues | Marvel

कौन हैं डॉक्टर स्ट्रेंज?

अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं जानते तो उनकी कुछ बेसिक जानकारी इस तरह की है. डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज, एम.डी., पीएच.डी., मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं और धरती के बड़े जादूगरों में गिने जाते हैं. जादूगर होने से पहले वो एक तेज लेकिन घमंडी न्यूरोसर्जन थे. एक कार हादसे में उनके हाथ बुरी तरह प्रभावित हो गए और फिर बाद में पूरा सीन ही बदल गया. 

फिल्म की कहानी से लेकर उसके हाथों के इशारों तक, डॉक्टर स्ट्रेंज ने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई है और जेफंक का काम उसका अहम हिस्सा बनकर सामने आया है. वैसे तो मार्वल के बहुत से किरदार स्टेन ली ने तैयार किए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का फुल क्रेडिट स्टीव डिट्को को जाता है. पहली बार मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री 1963 में होती है.

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