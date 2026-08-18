Chana Dal Kofta Recipe: कटहल-पनीर के कोफ्ते छोड़िए! इस बार बनाएं चना दाल के कुरकुरे कोफ्ते, रेसिपी है आसान

Chana Dal Kofta Recipe: अगर आप हर दिन एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और खाने में कुछ नया व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो चना दाल के कोफ्ते आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. आमतौर पर लोग कटहल, लौकी या पनीर के कोफ्ते बनाते हैं लेकिन चना दाल से तैयार होने वाले कोफ्ते स्वाद के साथ-साथ प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं. बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से नरम ये कोफ्ते मसालेदार ग्रेवी के साथ खाने का मजा कई गुना बढ़ा देते हैं.

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खास बात यह है कि इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार डीप फ्राई या एयर फ्राई, दोनों तरीकों से बना सकते हैं. तो आप भी खाने में कुछ खास बनाना चाहते हैं तो चना दाल कोफ्ते को ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

कोफ्ते के लिए

1½ कप पकी हुई चना दाल

2 छोटे चम्मच बारीक कटा अदरक

1 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

2-3 बड़े चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच हल्का कुचला हुआ अनारदाना

1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

स्वादानुसार नमक

ग्रेवी के लिए

3 मीडियम टमाटर की प्यूरी

½ कप छोटे प्याज

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला

2 कप गर्म पानी

1 बड़ा चम्मच देसी घी या तेल

स्वादानुसार नमक

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चना दाल के कोफ्ते बनाएं कैसे ?

सबसे पहले पकी हुई चना दाल को एक बड़े बाउल में लें. ध्यान रखें कि दाल में ज्यादा पानी न हो. अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, अनारदाना, नमक और बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार मिश्रण से अखरोट के आकार के छोटे-छोटे कोफ्ते बना लें. अब कोफ्तों को मीडियम गैस पर सुनहरा होने तक तल लें. ग्रेवी बनाने के लिए एक कड़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें. इसमें अजवाइन डालकर चटकाएं. फिर टमाटर की प्यूरी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं. अब सांभर मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मसालों को तब तक भूनें, जब तक तेल अलग न होने लगे. इसके बाद छोटे प्याज डालकर 2 मिनट तक भूनें. फिर गर्म पानी डालें, कड़ाही को ढक दें और 3-4 मिनट तक पकाएं, ताकि प्याज नरम हो जाए. अब तैयार ग्रेवी में कोफ्ते डालें और कम गैस पर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि कोफ्ते ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लें. ऊपर से हरा धनिया डालें और गरमा-गरम चपाती, पराठे या जीरा राइस के साथ परोसें.

इन बातों का ध्यान

चना दाल को पूरी तरह मैश न करें, हल्का दानेदार टेक्सचर रखें.

अगर मिश्रण ढीला लगे, तो थोड़ा और बेसन मिला सकते हैं.

कोफ्तों को परोसने से ठीक पहले ग्रेवी में डालें, ताकि वे टूटें नहीं.

सांभर मसाले की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा करें.

एयर फ्रायर में बनाने से पहले कोफ्तों पर हल्का तेल ब्रश कर दें, इससे वे ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे.

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