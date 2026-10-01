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How To Clean Door Frames: दरवाजे की चौखट के खांचों में जमी काली गंदगी नहीं होती साफ? इन आसान तरीकों से चुटकियों में करें सफाई

How To Clean Door Frames: घर की सफाई के दौरान अक्सर दरवाजे की चौखट और उसके छोटे खांचों में धूल-मिट्टी जमी रह जाती है. इसे साफ करने के लिए लोग महंगे क्लीनर या पेंट पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय पुराने टूथब्रश, बेकिंग सोडा और डिश सोप की मदद से आप चौखट के कोने-कोने को चमका सकते हैं.

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लकड़ी के दरवाजे की चौखट साफ करने के लिए टूथब्रथ का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)
लकड़ी के दरवाजे की चौखट साफ करने के लिए टूथब्रथ का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)

How To Clean Door Frames: जब भी घर की सफाई की बात आती है, तो लोग हाथ में झाड़ू-पोछा और डस्टिंग का कपड़ा उठा लेते हैं. सफाई करते समय हम फर्श, सोफा, खिड़की और टेबल-कुर्सियों को तो अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, लेकिन दरवाजे की चौखट अक्सर साफ करने के लिए अक्सर छूट जाती है. खासकर चौखट के छोटे-छोटे खांचे, कोने और कब्जों के आसपास इतनी धूल जमा हो जाती है कि कपड़ा लगाने के बाद भी गंदगी वहीं फंसी रह जाती है. धीरे-धीरे इनमें मिट्टी, बाल, जाले और दूसरी गंदगी की लेयर जमने लगती है.   

लोग चौखटों के किनारों और खांचों में फंसी गंदगी को साफ करने के लिए महंगे-महंगे क्लीनर्स खरीद लेते हैं या फिर सीधा पेंट और पॉलिश करा लेते हैं. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है. घर में रखी कुछ आम चीजों की मदद से इन मुश्किल जगहों की सफाई आसानी से की जा सकती है. आइए जानते हैं चौखट को अंदर तक साफ करने का आसान तरीका.

पहले सूखी धूल और जाले हटाएं: अक्सर दरवाजों की चौखट पर धूल इक्ट्ठा हो जाती है. इसके साथ ही मकड़ी भी अपने जाले बना लेती है. ऐसे में इसे डीप क्लीनर करने से पहले सूखी धूल, मिट्टी और जाले को हटाना जरूरी है. इन्हें साफ करने के लिए डस्टर, माइक्रोफाइबर कपड़े या वैक्यूम का इस्तेमाल करें. छोटे खांचों के लिए वैक्यूम का क्रेविस अटैचमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. शुरुआत में गीला कपड़ा न लगाएं, वरना धूल चिपक सकती है.

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छोटे खांचों के लिए टूथब्रश: जहां कपड़ा नहीं पहुंचता, वहां पुराने टूथब्रश की मदद ली जा सकती है. गुनगुने पानी में थोड़ा डिश सोप मिलाकर ब्रश को हल्का गीला करें और खांचों को साफ करें. लकड़ी की चौखट पर ज्यादा पानी न लगाएं और सफाई के बाद तुरंत सुखा दें.

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जमी गंदगी के लिए साबुन का घोल: अगर चौखट पर गंदगी जम गई है, तो उसके लिए साबुन का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है. एक कप गुनगुने पानी में करीब एक चम्मच हल्का डिश सोप मिलाएं. माइक्रोफाइबर कपड़े को इसमें भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें और चौखट साफ करें. लकड़ी पर कपड़ा उसके रेशों की दिशा में चलाएं और बाद में सूखे कपड़े से पोंछ दें.

कब्जों और हार्डवेयर को भी साफ करें: कब्जों और स्ट्राइक प्लेट के आसपास भी धूल और ग्रीस जमा हो जाता है. इन्हें पुराने टूथब्रश से साफ करें. मेटल वाले हिस्सों को साफ करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना भी बहुत जरूरी है. अगर मेटल वाला हिस्सा जरा भी गीला रह जाता है, तो उस पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

काले निशान साफ करने के लिए आजमाएं बेकिंग सोडा: अगर आप चौखट पर जम चुके काले निशानों को हटाने के लिए उन्हें तुरंत रगड़ना जरूरी नहीं है. रगड़ से पड़े काले निशानों के लिए बेकिंग सोडा और पानी का हल्का पेस्ट बनाएं. इसे मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. ज्यादा रगड़ने से चौखट की फिनिश खराब हो सकती है.

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फफूंद दिखे तो सावधानी रखें: अगर चौखट पर फफूंद जैसे काले या हरे निशान हैं तो किसी भी तेज क्लीनर को पहले छिपी जगह पर टेस्ट करें. ब्लीच इस्तेमाल करते समय दस्ताने पहनें और इसे सिरका या किसी दूसरे क्लीनर के साथ बिल्कुल न मिलाएं.

हर कुछ दिन में करें हल्की सफाई
अगर आप चाहते हैं कि चौखट के खांचों में बुरी तरह से गंदगी ना जमे तो उसके लिए आपको हर कुछ दिन में सफाई करते रहना जरूरी है. कुछ-कुछ दिनों में डस्टर या माइक्रोफाइबर कपड़े से इन्हें साफ कर दें. इससे बाद में जमी गंदगी को घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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