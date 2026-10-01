पूरा इजरायल दे रहा सलामी, ट्रंप ने भी भारतीय पायलट को सराहा, कहा- हीरो

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में कथित चाकू हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छर की तारीफ हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें “हीरो” बताया है. ट्रंप ने कहा कि पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर मदद के लिए आवाज लगाई और विमान को बचाने में अहम भूमिका निभाई.

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ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी. ट्रंप के मुताबिक, नेतन्याहू ने उन्हें बताया कि पायलट ने विमान को क्रैश होने से बचाने के लिए बेहद मुश्किल हालात में हस्तक्षेप किया. यह फ्लाइट बाद में सऊदी अरब में लैंड हुई.

भारतीय पायलट ने ऐसे बचाया विमान

ट्रंप के मुताबिक, फ्लाइट के को-पायलट ने कथित तौर पर पायलट पर चाकू से हमला किया था. पायलट गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और मदद के लिए आवाज लगाई. इसके बाद विमान में मौजूद यात्रियों ने स्थिति संभालने में मदद की.

ट्रंप ने बताया कि एक इजरायली यात्री, जिसे उन्होंने प्लंबर बताया, कॉकपिट में पहुंचा. ट्रंप के मुताबिक, उस यात्री ने पहले कभी विमान नहीं उड़ाया था, लेकिन उसने को-पायलट को उसकी सीट से खींचकर पीछे कर दिया. इसके बाद दूसरे यात्रियों ने मिलकर उसे काबू में किया.

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टीवी शो देखकर सीखी थी उड़ान की जानकारी!

ट्रंप ने बताया कि उस यात्री ने कहा कि उसने टीवी पर आने वाले ‘एयर डिजास्टर्स’ कार्यक्रम को देखकर विमान उड़ाने से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें सीखी थीं. ट्रंप ने इस घटना को बेहद हैरान करने वाला बताया.

इसके बाद विमान के पीछे मौजूद अतिरिक्त पायलट और सुरक्षा कर्मी कॉकपिट तक पहुंचे और विमान का कंट्रोल संभाला. ट्रंप ने भारतीय पायलट की बहादुरी की तारीफ करते हुए उसे हीरो बताया.

हालांकि, ट्रंप ने खुद यह भी साफ किया कि वह इस घटनाक्रम के बारे में मिली जानकारी ही बता रहे हैं और उन्होंने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नेतन्याहू और कुछ शुरुआती सूत्रों से मिली थी.

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