Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज बुध राहु के नक्षत्र में होंगे एक्टिव! 12 दिनों तक 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और तार्किकता का कारक माना जाता है. जब भी बुध ग्रह अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा असर इंसानी बुद्धि, संवाद कौशल और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पंचांगीय गणना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 यानी आज बुध ग्रह राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं.

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बुध और राहु के इस नक्षत्र मिलन का प्रभाव अगले 12 दिनों तक देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. हालांकि, यह गोचर कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा. इन 12 दिनों के दौरान 6 खास राशियों को करियर, व्यापार और आकस्मिक धन लाभ के मामले में भारी सफलता मिलने की संभावना है. आइए जानते हैं कि आज से शुरू होने वाले इस विशेष नक्षत्र गोचर से किन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

मेष राशि (Aries)

बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना मेष राशि के जातकों के लिए आय के नए और अप्रत्याशित स्रोत खोलेगा. अगर आपका कोई पुराना पैसा या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला फंसा हुआ था, तो इन 12 दिनों के भीतर उसके सुलझने के प्रबल योग हैं. शेयर बाजार या अन्य माध्यमों से भी अचानक धन लाभ हो सकता है. आपकी बौद्धिक क्षमता से विरोधी भी परास्त होंगे.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के नए द्वार खोलेगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलने से प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी बड़ी डील से भारी मुनाफा हाथ लग सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी राशि के जातकों का सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा. जो छात्र विदेश जाने की सोच रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह 12 दिन बेहद स्वर्णिम साबित होंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लंबे समय से रुकी हुई यात्राएं सफल और लाभदायक रहेंगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर पार्टनरशिप बिजनेस और वैवाहिक जीवन में मधुरता और लाभ लेकर आया है. यदि आप व्यापार में कोई नया विस्तार या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 1 अक्टूबर के बाद का समय बेहद अनुकूल है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से भी आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर शत्रुओं पर भारी पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत दिलाएगा. अगर आप लंबे समय से कर्ज या किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो इन 12 दिनों में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे.

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कुंभ राशि (Aquarius)

बुध का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहद शानदार रहेगा. आपके आत्मविश्वास और संवाद शैली में गजब का सुधार देखने को मिलेगा, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा. एकाग्रता अच्छी रहने से आप अपने सभी लक्ष्य समय पर पूरे कर लेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी.

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