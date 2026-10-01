scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज बुध राहु के नक्षत्र में होंगे एक्टिव! 12 दिनों तक 6 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में जितना विशेष बुध का गोचर होता है, उतना ही बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होता है. कल से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है और इस महीने की शुरुआत के साथ ही बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. तो आइए जानते हैं किन राशियों को लाभ होगा.

Advertisement
X
बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)
बुध नक्षत्र परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)

Budh Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और तार्किकता का कारक माना जाता है. जब भी बुध ग्रह अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा असर इंसानी बुद्धि, संवाद कौशल और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पंचांगीय गणना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 यानी आज बुध ग्रह राहु के आधिपत्य वाले स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं.

बुध और राहु के इस नक्षत्र मिलन का प्रभाव अगले 12 दिनों तक देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. हालांकि, यह गोचर कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा. इन 12 दिनों के दौरान 6 खास राशियों को करियर, व्यापार और आकस्मिक धन लाभ के मामले में भारी सफलता मिलने की संभावना है. आइए जानते हैं कि आज से शुरू होने वाले इस विशेष नक्षत्र गोचर से किन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

मेष राशि (Aries)

सम्बंधित ख़बरें

budh gochar rashifal 2026
पितृपक्ष के पहले दिन बुध गोचर, 26 सितंबर से 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
budh gochar rashifal 2026
हो चुका है बुध का राशि परिवर्तन! 4 राशियों की खुलेगी किस्मत
budh nakshatra gochar 2026
चित्रा नक्षत्र में एक्टिवेट हुए बुध, 4 राशियां रखें फूंक फूंककर कदम!
Mercury Sun conjunction Budhaditya Rajyoga
कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग: चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत!
surya budh yuti 2026 budhaditya yog
आज एक्टिव होगा बुधादित्य राजयोग! 3 राशियां होंगी अमीर

बुध का स्वाति नक्षत्र में जाना मेष राशि के जातकों के लिए आय के नए और अप्रत्याशित स्रोत खोलेगा. अगर आपका कोई पुराना पैसा या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला फंसा हुआ था, तो इन 12 दिनों के भीतर उसके सुलझने के प्रबल योग हैं. शेयर बाजार या अन्य माध्यमों से भी अचानक धन लाभ हो सकता है. आपकी बौद्धिक क्षमता से विरोधी भी परास्त होंगे.

Advertisement

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के नए द्वार खोलेगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलने से प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापारी वर्ग के लोगों को किसी बड़ी डील से भारी मुनाफा हाथ लग सकता है.

मिथुन राशि (Gemini) 

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी राशि के जातकों का सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा. जो छात्र विदेश जाने की सोच रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह 12 दिन बेहद स्वर्णिम साबित होंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. लंबे समय से रुकी हुई यात्राएं सफल और लाभदायक रहेंगी.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर पार्टनरशिप बिजनेस और वैवाहिक जीवन में मधुरता और लाभ लेकर आया है. यदि आप व्यापार में कोई नया विस्तार या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 1 अक्टूबर के बाद का समय बेहद अनुकूल है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके माध्यम से भी आपको आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे.

तुला राशि (Libra) 

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर शत्रुओं पर भारी पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत दिलाएगा. अगर आप लंबे समय से कर्ज या किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो इन 12 दिनों में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे.

Advertisement

कुंभ राशि (Aquarius) 

बुध का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहद शानदार रहेगा. आपके आत्मविश्वास और संवाद शैली में गजब का सुधार देखने को मिलेगा, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा. एकाग्रता अच्छी रहने से आप अपने सभी लक्ष्य समय पर पूरे कर लेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    LPG Price Hike: महंगा हुआ LPG सिलेंडर, त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये रेट |
    पितृ पक्ष के दौरान भोजन की शुद्धता और नियमों का क्या है महत्व |
    180 जिंदगियां बचाने वाले कैप्टन स्मित, जानिए 18 साल के करियर के सबसे खौफनाक मोड़ |
    इराक से पूरी तरह हटी अमेरिकी सेना: 12 साल लंबा ISIS-रोधी अभियान समाप्त, डोनाल्ड ट्रंप बोले- 'नरक की महंगी यात्रा खत्म!' |
    IND vs WI, Records: 406 का चेज, गिल का 223 का तूफान और 5 शतकवीर ...गुवाहाटी वनडे में तो र‍िकॉर्ड्स की झड़ी लग गई |
    सवाल सरकार पर, संकट विपक्ष के सामने |
    एशियन गेम्स 2026 में अबतक 10 गोल्ड मेडल, फिर भी क्यों खुश नहीं भारत? |
    Aaj ka Rashifal 1 अक्टूबर 2026: धनु राशि वालों के व्यापार में विस्तार होगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    अमेरिका में 16 करोड़ के कार्गो चोरी घोटाले में दो भारतीय दोषी करार, फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जरिए उड़ाते थे ट्रक |
    बिहार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का राहुल गांधी पर हमला, बोले- वोट चोरी नहीं होती तो नेहरू PM नहीं बनते
    Advertisement