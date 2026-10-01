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LPG Price Hike: महंगा हुआ LPG सिलेंडर, त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट

LPG Cylinder Price Hike: अक्टूबर की पहली तारीख को महंगाई का झटका लगा है. दिल्ली से मुंबई तक एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है. ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है.

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त्योहारों से पहले महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर. (Photo: ITG)
त्योहारों से पहले महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर. (Photo: ITG)

अक्टूबर महीने की शुरुआत कई बदलावों (Rule Change From 1st October) के साथ हो चुकी है और पहले ही दिन महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 को सुबह-सुबह LPG Cylinder Price में बदलाव कर नए रेट जारी किए हैं और ये त्योहारों से पहले महंगा हो गया. हालांकि, तेल कंपनियों ने इस बार भी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों बढ़ाई हैं और इसका दाम 62.50 रुपये बढ़ाया गया है. 

दिल्ली में 19 KG वाले सिलेंडर कितने का? 
1 अक्टूबर 2026 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर नजर डालें, तो राजधानी दिल्ली में (Delhi LPG Cylinder Price) 19 किलो वाले गैस सिलेंडर का दाम 62.50 रुपये बढ़कर अब 2,810 रुपये हो गया है. 

गौरतलब है कि इससे पहले बीते सितंबर महीने की शुरुआत में भी 19Kg LPG Cylinder Price में इजाफा किया गया था और दिल्ली में ये 9.50 रुपये महंगा हुआ था. अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले एलपीजी पर महंगाई का अटैक हुआ है. ये बदलाव खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग कारोबार के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनकी लागत बढ़ जाएगी. 

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घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर
जहां एक ओर तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई हैं, तो इस बीच राहत भरी बात ये है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिल रहा है. 

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14.2 Kg LPG Cylinder Price पर नजर डालें, तो दिल्ली में यह 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये और कोलकाता में 968 रुपये का मिल रहा है. 

पटना में सबसे महंगा LPG सिलेंडर
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई ताजा बढ़ोतरी के बाद अलग-अलग शहरों में LPG Price पर नजर डालें, तो पहली अक्टूबर से सबसे महंगा 19 किलो वाला सिलेंडर बिहार की राजधानी पटना में मिल रहा है, यहां पर सिलेंडर की कीमत 3029 रुपये से उछलकर 3,100.50 रुपये हो गई है. 

बता दें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन (LPG Cylinder Price Change) करती हैं और सुबह-सुबह नए रेट जारी करती हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे होटल-रेस्तरां पर खाना महंगा हो सकता है. वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं. 

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